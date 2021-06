Please enable JavaScript



Heute gibt es einen besonderes Jubiläum zu feiern! Sonic the Hedgehog wird auf den Tag genau 30 Jahre alt! Die ersten Gratulanten stammen von dem Entwicklerstudio Mojang, denn ab heute ist ein Sonic the Hedgehog DLC für Minecraft erhältlich! Zeit, alt vertraute Helden in neuer, kantiger Form zu erleben.

Seid ihr bereit für ein Wiedersehen mit alten Freunden und finsteren Schurken? Der schnellste Igel der Welt trifft mit all seinen Freunden in der eckigen Welt von Minecraft ein und verteilt anlässlich seines Geburtstags eine Menge Geschenke. Der Sonic the Hedgehog DLC ist ab sofort im Minecraft Shop erhältlich.

In diesem DLC trefft ihr auf Sonic, Tailes, Knuckles, Amy und Shadow. Gemeinsam mit den tierischen Helden erlebt ihr altbekannte Schauplätze wie die Green Hill Zone und der Chemical Plant Zone im neuen Design. Dabei schickt ihr euch an die finsteren Machenschaften des Doctor Eggman zu vereiteln. Natürlich gibt es in diesem rasanten Spielvergnügen auch einige (nicht mehr ganz so runde) Ringe zu sammeln sowie einige vertraute Gegner, die euch auf dem Weg zum Ziel im Weg stehen.

Wer zum großen Jubiläum nicht mit dem Sonic the Hedgehog DLC feiern möchte, kann sich stattdessen das Character Creator Item im Minecraft Marketplace kostenlos sichern. So könnt ihr eure Freude an Segas wohl bekanntester Figur anhand eures Aussehens zelebrieren.

Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden das 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog feiern möchtet, solltet ihr beim Minecraft Server The Hive vorbei schauen. Der größte Minecraft Server der Welt wird in den nächsten Wochen einige Minispiele und feierliche Überraschungen für seine Mitglieder bereithalten. Um mehr darüber zu erfahren, könnt ihr Minecraft auf Twitter folgen.

Das 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog

Heute Abend gibt es zu diesem besonderen Jubiläum noch was für auf die Ohren. Zum 30. Jubiläum des blauen Igels veranstaltet das Philharmonische Orchester von Prag ein Livekonzert, das heute Abend um 21 Uhr unserer Zeit auf YouTube und Twitch ausgestrahlt wird. Einen Vorgeschmack auf dieses musikalische Highlight gab es schon zum Kickoff des Summer Game Fest 2021.

Egal wie ihr das 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog feiert, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Zum Schluss möchten wir euch noch ein Dankesvideo von Sega zeigen, das eigens für dieses besondere Datum angefertigt worden ist.