Der Summer of Football von PlayStation geht in dieser Woche in die zweite Runde. Diese sportliche Trophäen-Challenge betrifft alle Spieler von FIFA 21 auf der PlayStation 4. In den ersten vier Phasen sollen Spieler wöchentlich vorgegebene Trophäen erspielen. Bei jeder abgeschlossenen Frage erhalten die Teilnehmenden einen Sofortgewinn. In der letzten Runde erwartet die Spieler eine finale Frage, mit deren Beantwortung sie an der Verlosung einer PlayStation 5 Standard Edition teilnehmen können.

Beim Fußball ist der Sieg über den Gegner der alles entscheidende Faktor. Letzten Endes kommt es nur darauf an, über sich selbst hinauszuwachsen. Der Spieler muss zu einer unaufhaltsamen Walze zu werden, die das Feld überrollt und den Sieg nach Hause trägt. Deshalb hat PlayStation passend zur EM den Summer of Football gestartet. In dieser Trophäen-Challenge geht es darum wöchentliche Aufgaben abzuschließen und Sofortgewinne zu erhalten. Wer alle vier Challenges abschließt, qualifiziert sich für die finale Runde und die Chance eine PlayStation 5 zu gewinnen.

Wer also heute zum ersten Mal davon liest, kann also nicht mehr an der Verlosung um die Next-Gen-Konsole teilnehmen. Jedoch winken immer noch verschiedene Sofortgewinne, weshalb sich eine Anmeldung vielleicht lohnt. Seht euch hier die Daten der verschiedenen Phasen an:

Phase 1: Erhalte die Trophäe „Ende der Story“ zwischen dem 11. und 20. Juni 2021

Phase 2: Erhalte die Trophäe „ Dynamisches Duo “ zwischen dem 21. und 27. Juni 2021

“ zwischen dem 21. und 27. Juni 2021 Phase 3: Trophäe wird noch bekannt gegeben, 28. Juni bis 4. Juli 2021

Phase 4: Trophäe wird noch bekannt gegeben, 5. Juli bis 11. Juli 2021

Finale Frage: Wird noch gestellt, 12. bis 18. Juli 2021

Wer sich die Trophäe dieser Woche schnappen möchte, braucht lediglich einen zweiten Spieler. Dafür müsst ihr lediglich ein Koop-Match gegen einen Online-Freund in FUT Squad Battles oder FUT Division Rivals gewinnen. Welche Trophäen ihr in den anderen Phasen benötigt, erfahrt ihr in der jeweiligen Woche. Um weitere Informationen zu erhalten, könnt ihr die Summer of Football-Website aufrufen.