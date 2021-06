Please enable JavaScript



In etwas mehr als einem Monat können Fans endlich ins japanische Shibuya zurückkehren und den epischen Kampf gegen die Reaper fortsetzen. Damit Interessierte erste Einblicke zum Gameplay erhaschen können, veröffentlicht Square Enix ab morgen eine Demo-Version zu NEO: The World Ends with You. Damit einhergehend wurde heute ebenfalls ein neuer Trailer vorgestellt. Dieser gibt eine ausführliche Erklärung zum Setting und der verschiedenen Personen. Außerdem erfahrt ihr mehr zum Gameplay.

Ab morgen Abend um 19 Uhr können Fans der Reihe mit den Protagonisten von Rindo und Fret kämpfen. Während die beiden versuchen nicht ihre Leben zu verlieren, tauchen Spieler in die Welt der psychischen Kämpfe ein. Indem ihr Pins sammelt, könnt ihr ungeahnte Fähigkeiten einsetzen, um euch gegen die Reaper zu behaupten. Spielt das gefährlichste Spiel eures Lebens – und hofft, dass ihr gewinnt.

NEO: The World Ends with You erscheint am 27. Juli für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Im Verlauf des Sommers sollen auch PC-Spieler über den Epic Games Store auf den neuen Teil der Reihe zugreifen können.

Der Protagonist Rindo

Um weitere Informationen zu erhalten, könnt ihr die offizielle Website aufrufen. Wir wünschen euch ab morgen Abend viel Spaß mit der Demo!