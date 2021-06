Please enable JavaScript



Zum ersten Mal ist der vierte Teil der Mana-Reihe in Europa erhältlich. Square Enix gibt bekannt, dass das HD-Remaster von Legend of Mana seit gestern für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar ist.

Im Jahr 1999 erschien Legend of Mana in Japan und Nord Amerika. Jetzt können auch Spieler in Europa in die Magie des vierten Teils der Reihe eintauchen. Das HD-Remaster präsentiert das mittlerweile 22 Jahre alte Spiel in neuem Gewand und mit neuen Features.

Nachdem ihr mehrmals von dem Mana-Baum geträumt habt, macht ihr euch endlich auf den Weg, um ihn zu finden. Dabei stellt ihr jedoch fest, dass die Weltkarte leer ist! Durch das Sammeln besonderer Artefakte könnt ihr Dungeons und Städte auf eurer Karte erscheinen lassen und so die Story vorantreiben. Dieses Land Make-System lässt euch eure eigene, individuelle Karte erschaffen.

Aber auch für ausreichende Spannung ist gesorgt. In epischen Kämpfen könnt ihr auf eine Vielzahl von Waffen, Rüstungen und Accessoires zurückgreifen, während ihr in der packenden Story weiter voranschreitet.

Erkundet eine unbekannte Welt

Kämpft gegen mächtige Feinde

Findet den Mana-Baum Quelle: Steam

Neben grafischen Überarbeitungen und einer angepassten Benutzeroberfläche zeichnet sich das HD-Remaster von Legend of Mana auch durch zwei besondere Features aus: Zum einen könnt ihr Feindbegegnungen ausschalten. Zum anderen könnt ihr das erstmals veröffentlichte Minispiel „Ring Ring Land“ ausprobieren.

Legend of Mana ist ab sofort für knapp 30 Euro auf Steam, dem PlayStation Store und dem Nintendo eShop erhältlich.