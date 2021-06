Please enable JavaScript



Geburtstage sind immer eine schöne Sache. Denn es gibt Kuchen und eine Menge Geschenke! Auch SEGA weiß, wie man den 30. Geburtstag des schnellsten Igels der Welt feiern kann. Deshalb ist das 2D-Adevnture Sonic Mania bis Ende diesen Monats im Epic Games Store kostenlos erhältlich.

Bereits im Jahr 2017 kehrte Sonic the Hedgehog zu seinen Wurzeln in den 2D-Jump ’n‘ Run zurück. Sonic Mania ließ die Fans sowohl als Sonic, als auch als Tails und Knuckels spielen. Weil die drei Helden unterschiedliche Fähigkeiten besitzen, gestaltet sich das Spiel als besonders abwechslungsfreudig. Mit einer gehörigen Portion Retro-Chic versetzte Sonic Mania seine Fans zurück in die 90er, als man den blauen Igel und seine Freunde noch am Sonic Mega Drive bewunderte. Dieser Teil der Sonic-Reihe erschien für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Zum 30. Jubiläum von Sonic the Hedgehog gibt SEGA bekannt, dass Sonic Mania kostenlos im Epic Games Store bis zum 1. Juli verfügbar sein sein wird. So könnt ihr heute ein Spiel spielen, das vor vier Jahren herausgekommen ist und an die frühen 1990er erinnert. Zeit ist relativ, liebe Gamer!

Wer übrigens vorgestern das symphonische Konzert anlässlich des großen Jubiläums verpasst hat, kann es sich hier nochmal ansehen. (Neeein, wir haben uns nicht alt und schmerzlich an unsere Kindheit erinnert gefühlt, das wart ihr!)