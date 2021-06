Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vor Kurzem haben wir uns noch gefragt, was CD Projekt Red, Netflix und The Witcher gemeinsam so aushecken. Jetzt veröffentlichte man einen Zeitplan für die Witchercon, die Mitte Juli ausgetragen werden soll. Wir stellen euch den Zeitplan vor.

Geralt von Riva: Im Videospiel und in der Serie (Henry Cavill) Quelle: Witchercon

Ein spannendes Wochenende erwartet uns. Am 9. und 10. Juli übertragen Netflix und CD Projekt Red die Witchercon, DEM Fan-Event für alle begeisterte Witcher-Liebhaber. Zwar können sich Fans der Videospiele schon gewiss sein, dass sie kein neues Spiel erwartet, jedoch gibt es viele spannende Einblicke rund um das Witcher-Universum.

Beide Termine der Witchercon werden auf Netflix, YouTube und Twitch übertragen. Während der erste Stream am 9. Juli um 19 Uhr unserer Zeit ausgestrahlt wird, brauchen wir für den zweiten Termin einen Pott Kaffee. Dieser beginnt nämlich um 3 Uhr morgens.

Im Verlauf der Witchercon erwarten uns Gespräche mit Schauspielern der Serie und Entwicklern der Videospiele. Zum Beispiel werden die Schauspielerinnen von Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) und Fringilla (Mimî M Khayisa) in einer Podiumsrunde zu Wort kommen. Auch der Weiße Wolf selbst (gespielt von Henry Cavill) wird am Ende eines jeden Streams zu Gast sein und vielleicht sogar eine Überraschung in Petto haben. Seht euch hier einen Teil des Zeitplans an:

Bis zur Witchercon gehen noch ein paar Tage ins Land. Deshalb könnt ihr euch die Termine der Streams auf der offiziellen Website in eure Kalender exportieren lassen. So verpasst ihr die Events auf jeden Fall nicht.