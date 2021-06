Please enable JavaScript



Pathfinder: Wrath of the Righteous (WotR) erscheint am zweiten September für den PC. Das ist erstmal nichts Neues. Doch jetzt geben Owlcat Games und Koch Media bekannt, dass im Herbst auch Konsolenversionen (Xbox One & PS4) folgen sollen. Damit einhergehend wurde auch ein neuer Trailer zu Pathfinder: WotR veröffentlicht, in welchem die Festung Drezen eine zentrale Rolle spielt.

In einem neuen Trailer zu Pathfinder: WotR unternehmen wir einen Deep Dive in die Festung Drezen. Diese spielt eine wichtige Rolle in der Hauptstory des Spiels. Zu Beginn erfahren wackere Helden vor allem durch die Interaktion mit NPCs etwas über diese Festung. Einige haben die Belagerung miterlebt, andere geben an für Fall der Stadt vor 70 Jahren verantwortlich zu sein. Denn Drezen ist mehr als nur eine Befestigungsanlage. Sie beherbergt einen großen Stadtkomplex, der in drei Bereiche gegliedert ist: Die Slums, der Stadtdistrikt und die Zitadelle, in der sich ein großer Teil der Ereignisse abspielen wird. Doch zuerst müsst ihr auf Geheiß der Königin Drezen zurückerobern.

Dabei spielen die von den Helden getroffenen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Auf wessen Ratschläge werden sie hören? Von wem wird man sich beeinflussen lassen? Diese Entscheidungsfreudigkeit sorgt auch dafür, dass sich Drezen stets verändert. Auch die Wahl des mythischen Pfades lässt die Festung anders erscheinen. Damit greift Pathfinder: WotR tief in die RPG-Schublade und gibt mutigen Helden das Gefühl man säße am Rollenspieltisch. Denn jeder erfahrene Pen & Paper-Spieler weiß: Auf jede Aktion folgt eine Reaktion – und mit denen muss man für den Rest der Zeit leben.

Ab dem 2. September können PC-Gamer via Steam, GOG und Epic Games Store auf Pathfinder: Wrath of the Righteous zugreifen. Im Herbst sollen auch Gamer an der PlayStation 4 und der Xbox One sich in den Kreuzzug stürzen können. Ein genaues Release-Datum wird wohl erst im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Bleibt informiert, indem ihr auf der offiziellen Website nach Updates Ausschau haltet.