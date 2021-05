Please enable JavaScript



Ein neuer Krieg erwartet euch, ihr tapferen Helden! Owlcat Games hat heute bekannt gegeben, dass Pathfinder: Wrath of the Righteous am 2. September diesen Jahres für den PC (via Steam und GOG) erscheinen soll. Wer das RPG bereits auf Kickstartet oder Slacker Backer unterstützt hat, kann heute auf die zweite Beta des Spiels zugreifen.

Der Kreuzzug hat begonnen! Kehrt zurück auf das epische Schlachtfeld von Sarkoris und kämpft gegen die dämonischen Horden der Dämonenlords Deskari und Baphomet! Das Schicksal der Welt Golarion liegt in euren Händen.

Ein zentrales Element dieses neuen Pathfinder-Teils liegt in der Kreuzzug-Mechanik. Mit diesem Feature könnt ihr in Kreuzzüge ziehen, indem ihr strategisches Armee-Management übernehmt und euch taktischen, rundenbasierten Gefechten stellt. Dieses Feature können Unterstützter auf Kickstarter und Slacker Backer bereits heute ausprobieren.

Weiterhin enthält diese zweite Beta neue Nebenquests, ein Wettersystem sowie zwei besondere Features, die durch die Unterstützung der Community umgesetzt worden sind: Die sprechende, verzauberte Waffe Finnean und die Dinosaurier-Reittiere.

Auch das Kampfsystem von Pathfinder: Wrath of the Righteous ist präziser geworden. Jetzt habt ihr die Möglichkeit euren Feinden die Gliedmaßen einzeln abzuhacken. Damit einhergehend steht auch das finale UI-Design für den Kampf in dieser Version fest.

Abgesehen davon enthält die Beta auch bessere Tutorials für Neulinge, neue Assets, Balanceverbesserungen für den Core-Schwierigkeitsgrad sowie neue Fähigkeiten und Archetypen für bestimmte Klassen. Weitere Informationen zur zweiten Beta-Version erhaltet ihr auf der offiziellen Website.

Wenn ihr bereits Interesse am Spiel gefunden habt, könnt ihr Pathfinder: Wrath of the Righteous schon auf eurer Wunschliste auf Steam und GOG hinzufügen. Darüber hinaus gibt Owlcat noch im Laufe des Jahres bekannt, wann das RPG auf den Konsolen erscheinen wird.