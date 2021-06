Please enable JavaScript



Seit gestern können auch Gamer an der Nintendo Switch kostenlos an einem bezaubernden Abenteuer teilnehmen. Sky: Kinder des Lichts ist nun endlich für die neuste Nintendo-Konsole erhältlich und verspricht eine entspannte Atmosphäre in einer freundschaftlichen Community.

Luftiges Gameplay, ein entspannter Soundtrack und eine wunderschöne Grafik – das mit den Multiplayer Sky: Kinder des Lichts aus. Seit gestern können auch Hoffnungsträger an der Nintendo Switch an dieser Reise teilnehmen. Als Kindes des Lichts ist es eure Aufgabe in einem desolaten Königreich wieder Hoffnung zu verbreiten. Indem ihr gefallenen Sternen dabei helft wieder an den Nachthimmel zu gelangen, bringt ihr wieder das Licht nach Sky zurück. Außerdem könnt ihr Lichtkerzen verschenken und eure Freundschaften vertiefen.

In der grafisch stimmungsvollen Welt von Sky: Kinder des Lichts schwingt ihr euch durch die Lüfte und erkundet die Geheimnisse von sieben verschiedenen Welten. Dabei gibt es stets neue Attraktionen, saisonale Events und Gebietserweiterungen zu bestaunen, die Spieler wieder aufs Neue in den Bann schlagen sollen. Zum Beispiel erscheint ab dem 9. Juli der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry in seiner eigenen Season und lädt alle Spieler zum erneuten Träumen ein.

Wir wünschen allen Spielern viel Spaß auf dieser wunderschönen Reise. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Sky: Kinder des Lichts Website. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr euren bestehenden Mobile-Account mit eurer Switch koppelt.