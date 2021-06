Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Stellt euch mal vor, ihr werdet in einen Bürgerkrieg geschmissen, von dem ihr überhaupt keine Ahnung habt. So geht es unserem Protagonisten in The Last Oricru. Dieses actiongeladene RPG entführt euch auf einen entlegenen Planeten. Dabei liegt es an euren Entscheidungen, wie der tobende Bürgerkrieg zu Ende geht.

Das Entwicklerstudio GoldKnights stellt sein Sci-Fi-Mittelalter-RPG The Last Oricru vor. Die gegründete Koch Media-Tochter Prime Matter publiziert unter anderem auch dieses entscheidungsfreudige Game.

Die Qual der Wahl

Als Bruchpilot landet unser Protagonist mit seiner Kryokapsel auf dem Planeten Vadania. Auf diesem Planeten lassen sich sowohl fortgeschrittene Technologien als auch viele Elemente aus dem irdischen Mittelalter finden. Doch die Welt und ihre verschiedenen Rassen befinden sich in einem tobenden Bürgerkrieg, zwischen dessen Fronten ihr soeben geraten seid. Wie dieser Krieg ausgeht, hängt allein von euren Entscheidungen ab.

Die reaktionäre Storyline von The Last Oricru führt euch durch ein actiongeladenes RPG, dessen multiplen Enden euch zum wiederholten Spielen und neuen Entscheidungen einladen. Auch der herausfordernde Combat wird von euren Entscheidungen beeinflusst. Denn eure geknüpften Beziehungen geben Aufschluss darauf, wer euch im Kampf zur Seite oder gegenüber steht.

Quelle: GoldKnights via Steam

The Last Oricru und sein Kampfsystem

So hat auch der Kampf eine Menge Features zu bieten. Zum Beispiel könnt ihr zwischen verschiedenen Waffentypen wählen und sogar die Leichen eurer Feinde nach nützlichen Ausrüstungsgegenständen looten. Dabei könnt ihr euch in Duellen oder Massengefechten euren Gegnern in den Weg stellen.

Darüber hinaus gibt es eine Menge Skills zu meistern, die euch noch mächtigere Hiebe gegen eure Feinde erlauben. Sollte euch jedoch einmal der Geduldsfaden über einen kniffligen Gegner reißen, könnt ihr einfach einen Freund dazu holen. Denn The Last Oricru kann auch im Couch-Coop gemeistert werden. Dabei müsst ihr nicht die ganze Zeit nebeneinander her rennen, sondern könnt selbst entscheiden, auf welchen Pfaden ihr die Story bestreitet.

„Demnächst“ soll The Last Oricru für PC, die Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen zu dem Titel findet ihr auf seiner offiziellen Website.