Während der „Sommer“ weiter voran schreitet, fällt bei Destiny 2 schon wieder ein neues Event an. Ab dem 6. Juli feiert die Letzte Stadt die Sonnenwende der Helden. Feiert mit und staubt dicke Belohnungen ab.

Während der Sonnenwende der Helden begeben sich wagemutige Helden in die Europäische Todeszone. Dort warten eine Menge Bosse, die besiegt werden müssen, und Truhen, die geöffnet werden wollen.

Die Sonnenwende der Helden ist ein kostenloses Event, das für alle Spieler am 6. Juli beginnt und am 3. August endet. Alle Spieler erhalten dabei die Chance eine klassenspezifische Sonnenwende-Rüstung zu erhalten, die mit einem Leuchten aufgewertet werden kann. So bringen die Hüter selbst zur finstersten Stunde Licht ins Dunkel. Weiterhin erwarten Spieler eine neue Legendäre Schrotflinte, eine Exotische Geist-Hülle, ein Abzeichen und Sonnenwende-Pakete. Was sich in diesen verbirgt, müsst ihr selbst herausfinden. Zu guter Letzt gibt es auch neue Schiffe, Sparrows und Kosmetikgegenstände zum Sammeln.

Wenn ihr auch an den Feierlichkeiten zur Sonnenwende der Helden teilnehmen möchtet, könnt ihr euch zum Turm und Eva Levante begeben. Sie wird euch in die Zelebrierung einführen und einige Worte des Dankes an die stets edelmütigen Wächter richten.

Weitere Informationen zu dieser besonderen Feier des Dankes erfahrt ihr auf der offiziellen Event-Seite. Außerdem stellt euch Bungie eine Anleitung zur Sonnenwende der Helden zur Verfügung.