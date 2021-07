Please enable JavaScript



Gestern Abend enthüllte Daedalic Entertainment ein neues Video zu Lord of the Rings: Gollum. In diesem erfuhren wir mehr zu dem verschiedenen Schauplätzen des Stealth-Action-Adventure und konnten außerdem erste Blicke auf das Charakterdesign bekannter Figuren werfen.

Bisher kannten wir die Geschichte um den Herrn der Ringe nur aus der Sicht der edlen Helden. Doch jetzt wird es Zeit eine neue Seite kennenzulernen. In Lord of the Rings: Gollum erleben wir die Ereignisse aus der Sicht des Antagonisten Gollum. Im Laufe der Jahrhunderte musste er auf die harte Tour lernen, dass er sich nur auf sich selbst verlassen kann. Stinkende Orkse und garstige Hobbitse liefern nur allerhand neue Probleme.

Das spannende an Gollum ist, dass er auf seiner lebenslangen Reise viele Orte von Mittelerde bereist hat. Deshalb können sich Fans auf vertraute Orte wie den Düsterwald, Moria und Mordor freuen.

Gleichzeitig zeigt uns der Trailer, dass wir im Verlauf von Lord of the Rings: Gollum auf alte Bekannte wie Gandalf den Grauen und Thranduil, König der Elben im Düsterwald, treffen werden. Dabei fällt auf, dass sich die Entwickler und Charakterdesigner von Daedalic genaustens an den Büchern orientiert haben, um Fans ein authentisches Erlebnis präsentieren zu können.

Moria

Mordor und der Schicksalsberg

Der Düsterwald am Ufer vom Langen See Szenen aus dem Trailer

Um seine Verfolger abzuschütteln (oder gar nicht erst von ihnen gesehen zu werden) hat Gollum im Laufe der Jahrhunderte seine eigenen Methoden entwickelt. Anstatt sich in wilde Kämpfe zu stürzen, verlässt sich Gollum auf seine Agilität. Geräuschloses Klettern ermöglichst ihn verschiedenste Ortschaften ungesehen zu erkunden und seine Reise fortzusetzen.

Lord of the Rings: Gollum erschein im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Wir freuen uns auf weitere Informationen zu diesem epischen Stealth-Plattformer.