Ein großes Update steht uns in einer Woche bevor. Wie Rockstar Games über das Newswire bekannt gibt, wird Red Dead Online: Blood Money am 13. Juli spielbar sein. Der frisch veröffentlichte Trailer gibt bereits erste Eindrücke in die große Erweiterung.

In Saint Denis geht es heiß her! Signor Martelli, der ehemalige Handlanger von Angelo Bronte, hat sich selbst an die Spitze des Verbrechersyndikats von Saint Denis gesetzt und verlangt nun nach eurer Hilfe. Ihr sollt ihm Edelsteine besorgen – und zwar eine gute Menge. Wenn ihr ihn zufrieden stellt, werdet ihr reich belohnt.

Zur Einstimmung auf den Release von Red Dead Online: Blood Money verteilt Rockstar in dem Western-Multiplayer eine Menge Geschenke. Hier eine kleine Liste der Boni, die ihr in der kommenden Woche abgreifen könnt:

Doppelte XP und RDO$ auf alle Showdown-Missionen und Missionen aus „Ein Land der Möglichkeiten“ 30 % Rabatt auf Fähigkeitskartenverbesserungen beim Sieg in einem Showdown-Modus Gutschein für eine kostenlose Schatzkarte beim Abschluss von „Töte sie, einen nach dem anderen“ aus „Ein Land der Möglichkeiten“



50 % auf eine ausgewählte Waffe für Red Dead Online Spieler mit oder über Rang 100



40 % Rabatt auf einen ausgewählten Revolver und 200 Schuss Expressmunition für Revolver für alle, die in dieser Woche eine Waffe modifizieren



Alle Rangbeschränkungen für Waffen und Broschüren sind in dieser Woche beim Hehler ausgesetzt.

Auch beim Gemischtwarenladen unseres Vertrauens gibt es wieder eine Menge Angebote, bei denen kluge Outlaws bald zuschlagen sollten. So gibt es zum Beispiel 40 % Rabatt auf: Fähigkeitskarten, Broschüren zur Herstellung von Waffen und Waffen beim Hehler. Weiterhin gibt es einen Rabatt von 30% auf: Turkmenen, Scharfschützengewehre, Flinten, Patronengurte und Hüte. Was immer ihr bis zum Release von Red Dead Online: Blood Money treibt, wir wünschen euch viel Spaß dabei!