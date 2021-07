Please enable JavaScript



Bungie feierte gestern Geburtstag! Zum Bungie Day 2021 verkündet das Studio hinter Destiny und Halo eine Menge Neuigkeiten – darunter auch, dass Ende August ein Showcase stattfinden wird. In diesem werden Fans mehr zu der Zukunft von Destiny erfahren.

Zum Bungie Day 2021 haut das Studio eine Menge Neuigkeiten heraus. Die größte von allen ist wohl die Ankündigung, dass am 24. August ein Showcase stattfinden wird. Allzu viele Informationen werden dazu noch nicht geteilt. Bisher wissen wir nur, dass es um die Zukunft von Destiny geht.

Wohltätigkeit zum Bungie Day 2021

Aber auch Wohltätigkeit ist ein Thema, das am Bungie Day 2021 zur Sprache kommt. So startet das Studio einen Spendenaufruf zur Giving Campaign der Bungie Foundation. Diese setzt mit drei entscheidenden Themen auseinander, um Menschen in Not zur Helfen. Diese drei Kernelemente sind: Das Wohlergehen und die Gesundheit von Kindern unterstützen, die Stimmen von Individuen und Communities erheben und humanitäre Arbeit in Krisenzeiten leisten. Wir ihr helfen könnt und was für euch dabei rausspringt, erfahrt ihr auf der Seite der Bungie Foundation sowie im Blogbeitrag.

Das aktuelle Event bei Destiny 2

Neben einem erneuten Verweis auf die Sonnenwende der Helden, gibt Bungie ebenfalls bekannt, dass es im Moment einen Sale im Bungie Store gibt. Mit Rabatten von bis zu 50 % können Fans neue Artikel zu Destiny erwerben. Wer bis zum 13. Juli einen Einkauf tätigt, erhält ein exklusives „Bungie Day 2021“ – Emblem.

30 Jahre Bungie: Feiern mit der Community

Zu guter Letzt möchte Bungie mit seiner Community gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Schließlich jährt sich der Bungie Day in diesem Jahr zum 30. Mal. Deshalb fordert das Studio die Community dazu auf, ein knapp einminütiges Video auf Social Media zu teilen, in dem sie von ihrer liebsten Bungie-Erinnerung sprechen. Das Video sollte nicht viel länger als eine Minute sein und unter #BungieMemories oder #BungieDayArt geteilt werden. Die besten Videos werden von Bungie für „etwas Besonderes in der Zukunft“ genutzt. Unter #BungieDayArt können Fans außerdem Fanart von sich teilen und so die ganze Community an ihrer Liebe zu dem Studio teilhaben lassen.

Um weitere Informationen zu erhalten, könnt ihr den offiziellen Blogeintrag besuchen. Wir flitzen schnell los, um einen Geburtstagskuchen für Bungie zu besorgen.