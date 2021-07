Please enable JavaScript



Stellt euch mal vor, dass in einer verzauberten Welt Magie aus der Mode kommt und stattdessen Feuerwaffen als das Non Plus Ultra gelten. Klingt verrückt, ist aber der Plott des Top Down-Adventures Trigger Witch. Ab dem 28. Juli ist das 2D-Action Game für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, einen Tag später für die Nintendo Switch. Im Anschluss soll noch eine Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, allerdings gibt es noch kein offizielles Release-Datum.

Eastasiasoft präsentiert 16 Bit magischer Waffengewalt in dem Action Adventure Trigger Witch. Die junge Hexe Colette hat gerade ihren Abschluss von der Stock, der Akademie für Zauberkunst und Schussfertigkeiten, abgeschlossen. Doch als ein mysteriöser Mann ihre Welt betritt, verändert sich ihr Leben plötzlich und sie muss sich als tapfere Heldin mit einer Menge Feuerkraft durch die Welt schießen.



Quelle: Eastasiasoft

In Trigger Witch findet ihr euch in einer Open World-Karte wieder, in der ihr im Verlauf des Spiels eine Menge unterschiedlicher Schusswaffen sammeln könnt. Auf eurer Reise trefft ihr auf sowohl freundliche als auch feindliche Kreaturen, mit denen ihr interessante Gespräche führen könnt. Außerdem erwarten euch eine Reihe verschiedener Rätsel, die eure Umwelt auf kreative Weise mit einbeziehen. Wenn diese Mal zu schwer werden oder euch die Munition ausgeht, könnt ihr über den lokalen Coop eine zweite Hexe mit ins Abenteuer nehmen.

