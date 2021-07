Please enable JavaScript



Wenn man sich den Trailer von Surgeon Simulator 2 so ansieht, gerät man ein bisschen ins Stutzen. Was genau hat dieser wahnwitzige, physikbasierte Metzel-Titel mit der Simulation der Chirurgie zu tun? Nichts desto Trotz scheint Surgeon Simulator 2 zu ein paar genüsslichen Stunden einzuladen, in denen ihr euer Hirn einfach ausschalten könnt.

Surgeon Simulator 2 von Bossa Studios erschien bereits im letzten Jahr für den PC im Epic Games Store. Die neue Version Access All Areas wird ab dem 2. September auf Steam und im Xbox-Store erhältlich sein.

In Surgeon Simulator 2 zieht ihr den weißen Kittel an und spielt als Milo, Penny, Kamal oder Heather. Ihr seid Chirurgen in der Bossa Labs Medical Facility und müsst unter allen Umständen das Leben eures Patienten Bob retten. Wie genau ihr dabei vorgeht und von welchen Pfuschereien ihr euch inspirieren lässt, liegt allein in eurer Entscheidung.

Die Einrichtung hinter Surgeon Simulator 2

Jedoch scheint in der Bossa Labs Medical Facility mehr vorzugehen, als es auf dem skurrilen ersten Blick scheint. Deshalb könnt ihr allein oder mit drei weiteren Freunde diese mysteriöse Einrichtung erkunden. Euch erwarten lebensgefährliche Fallen, knifflige Rätsel und verschlungene Labyrinthe. Der Plot zu diesem Partyspiel stammt von der preisgekrönten Autorin Rhianna Pratchett, die bereits für andere Videospiele tätig gewesen ist.

Wer sich abseits des Story-Modus bewegen möchte, kann im Wettbewerbsmodus verschiedene Arcade- und Arena-Level ausprobieren. Diese werden von den Spielern selbst erstellt, weshalb es ständig einen neuen Zuwachs an Leveln gibt. Um selbst ein Level zu kreieren, könnt ihr in den Creation-Modus wechseln und selbst aktiv werden. Von Bowlingbahnen, über Weltraumstationen bis hin zu Diskotheken – bei diesem Modus des Surgeon Simulator 2 ist alles möglich.





Quelle: Bossa Studios

Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist speziell für die Next-Gen-Konsolen von Microsoft aufbereitet worden. Spieler an der Xbox Series X|S können 60 Bilder pro Sekunde bei einer 4K-Grafik erleben. Weiterhin bietet Access All Areas eine größere Auswahl von benutzerdefinierten Maps sowie eine generelle Optimierung des Spiels. Auch die Charakterdesigns der vier Protagonisten sind überarbeitet worden. Ab dem 2. September erscheint der verrückte „Simulator“ auf Steam und für die Xbox One sowie Xbox Series X|S.