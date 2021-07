NIS America veröffentlicht heute The Silver Case 2425 für Nintendo Switch. The Silver Case 2425 vereint die beiden düsteren Mystery-Thriller The Silver Case und The 25th Ward: The Silver Case, in einer Sammlung.

In The Silver Case hält eine Stadt aufgrund mysteriöser Morde den Atem an. Die Detektive der 24-Wards-Heinous-Crimes-Unit haben einen Verdächtigen im Blick: Kamui Uehara, ein berüchtigter Serientäter, der 20 Jahre zuvor eine Reihe von Regierungsbeamten tötete. Dieser Fall ist als „Silver Case“ bekannt geworden. Allerdings weiß niemand, wer – oder was – Kamui wirklich ist. Ist er wirklich zurückgekehrt? Wer ist dieser gefürchtete Serienmörder?

Features:

Surreale Erlösung : Zwei aufregende Kriminalgeschichten von SUDA51. In einer dystopischen Welt mit spannenden Wendungen, müssen Spieler die erschreckende Wahrheit ans Licht bringen.

: Zwei aufregende Kriminalgeschichten von SUDA51. In einer dystopischen Welt mit spannenden Wendungen, müssen Spieler die erschreckende Wahrheit ans Licht bringen. Ein Meisterwerk : Spieler tauchen in die Welt von Kanto ab. Stilvolle und schockierende Kunst sowie Musik des bekannten Komponisten Masafumi Takada (Killer7, Danganronpa, No More Heroes) sorgen für die passende Krimi-Stimmung.

: Spieler tauchen in die Welt von Kanto ab. Stilvolle und schockierende Kunst sowie Musik des bekannten Komponisten Masafumi Takada (Killer7, Danganronpa, No More Heroes) sorgen für die passende Krimi-Stimmung. Doppeltes Verbrechen, doppelte Spielzeit: The Silver Case und The 25th Ward erstmalig auf der Nintendo Switch.

The Silver Case 2425 ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich.