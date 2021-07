Wer das Sommerloch mit ein paar Sci-Fi-Games stopfen möchte, sollte unbedingt im Epic Games Store vorbei schauen. Denn bis zum 22. Juli sind zwei Spiele kostenlos erhältlich, die Fans dieses besonderen Genres große Freude bereiten werden. Zum einen bietet euch Obduction eine wunderschöne Erkundungstour durch eine ferne Alienwelt. Zum anderen erwartet euch mit Offworld Trading Company ein extraterrestrisches Echtzeitstrategiespiel.

Obduction – schöne Landschaften im Sci-Fi-Setting

Bereits vor fünf Jahren präsentierte das Entwicklerteam Cyan Inc. den atmosphärischen Sci-Fi-Titel Obduction. In diesem Mystery-Adventure müsst ihr euren Weg nach Hause finden, nachdem ihr auf die andere Seite des Universums gelangt seid.

Alles beginnt an einer wunderschönen Nacht. Ihr geht an einem See spazieren und werdet plötzlich von Außerirdischen entführt. Plötzlich findet ihr euch auf einem fremden Planeten wieder, der jedoch große Ähnlichkeiten zur Erde aufweist. Jetzt liegt es an euch diese mysteriöse Welt zu entdecken, Hinweise zu sammeln und einen Weg nach Hause zu finden. Neben kniffligen Rätseln bietet Obduction auch einige Storylines, die allein von euren Entscheidungen abhängen. Indem ihr eure Entschlüsse fasst, wird sich der Ausgang des Spiels verändern. Dadurch lädt Obduction ebenfalls zum erneuten Spielen ein.

Noch bis Donnerstag ist dieser Mystery Sci-Fi-Titel kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Außerhalb dieses Rabattangebots kann das Spiel für knapp 24 Euro käuflich erworben werden.

Offworld Trading Company – RTS auf dem Mars

Mit dem Echtzeitstrategiespiel (RTS) Offworld Trading Company entführte uns das Entwicklerstudio Mohawk Games im Jahr 2016 auf den Roten Planeten. Seitdem sind eine Menge DLCs hinzugekommen, die preislich zwischen knapp 3 Euro und 15 Euro liegen.

Als die Rohstoffe auf der Erde immer knapper werden, präsentiert die Raumfahrt einen neuen Hoffnungsträger: Den Mars. Als Spieler leitet ihr die Kolonialisierungsbestrebungen der verschiedenen Unternehmen und versucht das optimale Geschäft auf dem Mars zu erzielen. Indem ihr euer taktisches Geschick einsetzt, könnt ihr Kontrolle über den Markt erlangen und so am meisten vom Roten Planeten profitieren.

Neben der Einspieler-Kampagne könnt ihr euch außerdem mit bis zu sieben weiteren Spieler in einen Multiplayer-Modus stürzen. In diesem Modus wählt jeder Spieler zu Beginn zwei Unternehmen aus, mit denen er den Mars besiedeln möchte. Erlangt die wirtschaftliche Kontrolle über den Planeten, bevor es eure Mitspieler tun!

Noch bis zum 22. Juli ist das Sci-Fi-RTS kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Außerhalb dieses Rabatts könnt ihr Offworld Trading Company für knapp 30 Euro käuflich erwerben.

Sowohl Obduction als auch Offworld Trading Company feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Dabei bieten die beiden Titel unterschiedliche Ansätze zum Sci-Fi-Genre, die Fans auf unterschiedliche Weise begeistern können. Noch bis Donnerstag können Interessierte die beiden Titel kostenlos im Epic Games Store herunterladen und zu fernen Welten aufbrechen.