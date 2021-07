Please enable JavaScript



Nachdem der erste Teil bereits für eine riesige Fangemeinde gesorgt hatte, veröffentlichte gestern das Entwicklerstudio Double Fine Productions den Cinematic Trailer zu Psychonauts 2. Damit einhergehend verkündete der Entwickler, dass Psychonauts 2 am 25. August für Xbox und PC erscheinen werde. Wie sein Vorgänger wird der Plattformer von Tag eins im Xbox Game Pass erhältlich sein.

In Psychonauts 2 wird die Geschichte von Razputin weitererzählt. An seinem ersten Tag als voll ausgebildeter Psychonaut muss Raz feststellen, dass innerhalb der Organisation der Top-Agenten nicht alles in Ordnung ist. Seitdem der Anführer von seiner Entführung gerettet worden ist, scheint er nicht mehr derselbe zu sein. Außerdem muss Raz einen Maulwurf in den eigenen Reihen finden.

Doch auch das Tagesgeschäft muss in Psychonauts 2 weiter vorangetrieben werden. Deshalb warten neue mentale Fähigkeiten und neue Reisen in die menschliche Psyche auf euch. Während ihr die Köpfe eurer Zielpersonen erkundet, könnt ihr euch auf das akrobatische Geschick von Raz verlassen. Außerdem könnt ihr ihn mit neuen mentalen Fähigkeiten ausstatten. So bietet der 3D-Plattformer wieder ein abwechslungsreiches Gameplay, das sowohl in der psychischen als auch in der physischen Welt für spannende Momente sorgt.

Psychonauts 2 wird am 25. August für Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Im Anschluss sollen auch weitere Konsolen auf den cineastischen 3D-Plattformer zugreifen können. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website.