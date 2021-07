Krimi-Fans, aufgepasst! Eure grauen Zellen werden in Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases benötigt. In diesem detektivischen Abenteuer begleitet ihr einen jungen Hercule Poirot am Anfang seiner erfolgreichen Karriere und helft ihm einen völlig neuen Fall zu lösen.

In Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases begleiten wir einen noch unbekannten Meisterdetektiv bei der Lösung eines komplexen Mordfalls.

Der belgische Meisterdetektiv beginnt seine bahnbrechende Karriere natürlich in seinem Heimatland. Im Belgien der Vorkriegszeit wird Hercule Poirot zu einem abendlichen Empfang der einflussreichen Familie Van den Bosch eingeladen. Im Rahmen dieses Empfangs will die Familie die Verlobung der Tochter bekannt geben.

Doch die Ereignisse nehmen eine überraschende Wendung, als das Anwesen in einem Schneesturm versinkt und die Gäste festsitzen. In dieser beklemmenden Situation ereignet sich ein Mord und allen Anwesenden ist klar: Der Mörder befindet sich unter ihnen.

Also liegt es an Hercule Poirot diesen Fall zu lösen und den Täter (oder die Täterin) zu entlarven. Schnell stellt sich heraus, dass jeder der Anwesenden etwas zu verbergen hat. Doch welches Geheimnis ist so schrecklich, dass man dafür einen Mord begehen könnte?

Das Gameplay von Hercule Poirot: The First Cases

In dieser noch nie erzählten Kriminalgeschichte müssen pfiffige Detektive ihre Kombinationsgabe einsetzen. Dafür muss Hercule Poirot alle Anwesenden befragen und dunkle Geheimnisse ans Tageslicht befördern. Indem Poirot seine Umgebung aufmerksam beobachtet und auch die nonverbalen Andeutungen der Verdächtigen wahrnimmt, wird er genügend Informationen zusammentragen können.

Auf einer Mindmap hält er diese wichtigen Hinweise fest und verbindet passende Informationsschnipsel miteinander. So kann der Meisterdetektiv den Mörder (oder die Mörderin) schließlich entlarven und den Fall abschließen. Dabei wird Hercule Poirot schnell bemerken, dass dieser Fall mehr als nur einen Mord zu bieten hat.

Am 25. September erscheint Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases von Blazing Griffin und Microids für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Durch die Aufwärtskompatibilität können auch Gamer an mit einer Next Gen-Konsole an diesem kniffligen Fall teilnehmen.