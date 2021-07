Please enable JavaScript



Gestern Nachmittag stellte Pearl Abyss den First Prophet’s Room für Black Desert Mobile vor. Dieses neue Kampffeld befindet sich in den Vorzeitlichen Ruinen und ist nur zu meistern, wenn sich Spieler verbünden und den Ort gemeinsam erkunden. In einem gestern übertragenen Livestream gingen die Moderatoren Layla und Serbianco auf die neusten Updates ein.

Der First Prophet’s Room in den Vorzeitlichen Ruinen hält viele seltene Materialien für mutige Abenteurer bereit. Indem Spieler die neu eingeführte Ressource Entangled Time einsetzen, können sie den Raum betreten. Dort wartet der vorzeitliche Krieger Kabuamilles auf die Abenteurer, den sie nur mit vereinten Kräften besiegen können. Im Anschluss darauf erwartet die siegreichen Helden ein großer Berg Belohnungen. Darunter befinden sich auch die benötigten Materialien, um den Ursprünglichen Lichtstein zu verbessern.

Der Ursprüngliche Lichtstein stellt das neu eingeführte und höchste Level der Lichtsteine dar. Damit Abenteurer einen solchen Lichtstein erschaffen können, benötigen sie den Abyssalen Lichtstein und Weihwasser des Lichts. Mit dieser Verbesserung kann der Lichtstein für höhere Kampfpunkte, Verteidigung und andere Buffs ausgerüstet werden. Somit bietet der First Prophet’s Room für Abenteurer die einmalige Gelegenheit ihren Charakter durch ein neues Lichtstein-Level zu stärken.

Des Weiteren wird der neue PvP-Modus Heroes of Karkea für Black Desert Mobile eingeführt. In diesem Talent basierten 1 vs 1-Wettkampf werden HP, Kampf- und Talentpunkte innerhalb der Arena gleichgeschaltet. So können sich Abenteurer allein auf die Steuerung und ihre Talente fokussieren. Nachdem bestimmte Etappenziele erreicht worden sind, erhalten Spieler einen bestimmten Betrag in Schwarzperlen (in-Game Währung).

Der First Prophet’s Room steht allen mutigen Abenteurern bis zum 2. August offen. Um weitere Informationen zu erhalten, könnt ihr die offizielle Ankündigung konsultieren.