Ab heute können Pokémon-Fans in dem Online Multiplayer Pokémon UNITE ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zunächst können ausschließlich Gamer mit einem Exemplar der Nintendo Switch-Familie auf den F2P-Titel zugreifen. Aber auch Fans am Smartphone sollen im September mitspielen können, sodass ein plattformübergreifendes Spielen möglich ist.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der kostenlose Online Multiplayer Pokémon UNITE ist ab heute für alle Mitglieder der Nintendo Switch-Familie erhältlich. In diesem neuen Titel können Fans die Aeos-Insel erkunden und in spannenden 5v5-Kämpfen ihr Talent unter Beweis stellen.

Das Spielprinzip von Pokémon UNITE

In diesen Kämpfen steuert jeder Spieler genau ein Pokémon. Bevor es jedoch losgeht, müsst ihr euch für einen von fünf Kampftypen entscheiden: Angreifer, Sprinter, Unterstützer, Allrounder oder Verteidiger. Ist eure Wahl gefallen, startet ihr mit dem entsprechenden Pokémon in dem Kampf.

Wenn ihr zum Beispiel mit Glumanda beginnt, sammelt ihr im Verlauf des Spiels Punkte, um euch zu Glutexo und schließlich zu Glurak weiterzuentwickeln. Das Team, das am Ende die meisten Punkte in der gegnerischen Zone erzielt hat, gewinnt den Kampf. Ein veranschaulichendes Video dazu erklärt das Spielprinzip:



Um eure Angriffe und die neuen Unite-Attacken besser koordinieren zu können, habt ihr nun die Möglichkeit euch mit Mitspielern auszutauschen. Dabei könnt ihr entweder Chatnachrichten schreiben oder euch in Voice-Chats direkt miteinander austauschen. So könnt ihr mit Spielern auf der ganzen Welt in Kontakt kommen und gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben. Findet hier heraus, welche Pokémon bei Pokémon UNITE zur Auswahl stehen.

Damit eure Pokémon stärker werden, könnt ihr wilde Pokémon besiegen. Außerdem könnt ihr eure Poké-Partner mit der passenden Holo-Wear ein individuelles Aussehen verpassen. Mit fortschreitender Zeit soll die Auswahl an Holo-Wear sich stets vergrößern, sodass Fans ihren Pokémon regelmäßig einen neuen Look verpassen können. Auch wenn Pokémon UNITE ein F2P-Titel ist, bietet Nintendo in-Game Käufe an. Es ist wahrscheinlich, dass davon auch besondere Holo-Wear Artikel betroffen sind.

Ab heute ist Pokémon UNITE für alle Mitglieder der Nintendo Switch-Familie kostenlos erhältlich. Im September sollen auch Fans mit Smartphones das plattformübergreifende Gameplay erweitern. Achtet allerdings darauf, dass das Spiel zunächst nur in englischer Sprache verfügbar ist. Eine deutsche Übersetzung soll bald folgen. Wir wünschen euch viel Spaß!