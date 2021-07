Das Kartenset Adventures in the Forgotten Realms ist hab heute bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Bei diesem Set handelt es sich um ein Crossover von Magic: The Gathering und Dungeons & Dragons. Beide Marken gehören zu dem Publisher Wizards of the Coast.

Der Sumer of Legend von Wizards of the Coast endet mit einem großen Finale. Ab heute können Interessierte das Kartenset Adventures in the Forgotten Realms in teilnehmenden Geschäften käuflich erwerben. Das aus 327 Karten bestehende Set bietet Fans ein lang geplantes Crossover, mit dem das Gebiet der Forgotten Realms aus D&D auf neue Weise erkundet werden kann.

In dem kultigen Tabletop-Spiel Magic: The Gathering erwachen legendäre Figuren aus Dungeons & Dragons zu neuem Leben. In dem neuen Crossover-Set trefft ihr auf bekannte Monster, beliebte Figuren und gefürchtete Drachen, die auch Neulinge auf eine besondere Abenteuerreise einladen.

Bereits seit Beginn des Monats können Spieler bei Magic: The Gathering Arena auf das neue Set zugreifen. Mit dem heutigen Release der physischen Karten beendet Wizards of the Coast den epischen Summer of Legend, der Fans mit einer Vielzahl verschiedener Events begeisterte.

Um weitere Informationen zu Adventures in the Forgotten Realms zu erhalten, könnt ihr die offizielle Website besuchen. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem besonderen Abenteuer!