Wenn wir an Fantasy denken, dann schießen uns Bilder von feuerspeienden Drachen, Prinzessinnen in Nöten und Fabelwesen in den Kopf. Doch das Inide-Game Disturbing Forest von Panteon Studio und Ultimate Games S.A. schlägt eine andere Richtung ein. Denn hier sind vor allem eure detektivischen Fähigkeiten wichtig, um in der Geschichte weiter voran zu kommen.

Ein ehemaliger Soldat wird unschuldig in den Kerker geworfen. Doch ein alter Freund bietet ihn einen Deal an. Wenn der unschuldig Verurteilte freikommen möchte, ist er dem Chef seines Freundes einen Gefallen schuldig. Dabei stellt sich schnell heraus, dass es bei diesem Gefallen um einen Mord geht.

Wer in Disturbing Forest überleben möchte, muss seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen. Indem der Spieler in der First Person-Perspektive mit seiner Umgebung interagiert, kann er neue Hinweise sammeln und mehr über die düstere Welt erfahren, in der sich der ehemalige Soldat befindet.

Doch auch euer Handwerk und eure Kampfesleistung werden in Disturbing Forest auf die Probe gestellt. Um in der non-linearen Handlung weiter voranzukommen, müsst ihr euch der Alchemie bedienen und verschiedene Gegenstände herstellen. Außerdem warten gruselige Monster darauf, euch herausfordernden Kämpfen das Handwerk zu legen. In diesen Kämpfen entscheiden vor allem euer Equipment, eure Stärke und eure Reflexe über Sieg oder Niederlage. Deshalb solltet ihr in der gefährlichen Umgebung besonders wachsam sein.

Disturbing Forest zeichnet sich somit durch die kreative Kombination von Adventure, Survival, Puzzle und Crafting aus. Mit einer großen Liste an Quests, die verschiedene Fertigkeiten von euch abverlangen, können Interessierte einige Stunden in das Spiel investieren.

Zum Ende diesen Jahres soll Disturbing Forest für den PC (Steam) erscheinen. Im Verlauf des nächsten Jahres können auch Spieler mit einer Nintendo Switch in dieses außerordentliche Adventure eintauchen. Der Prolog namens Demon’s Path kann ab sofort auf Steam kostenlos getestet werden.