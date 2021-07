Im Rahmen des 25. Jubiläums von Pokémon stellt Nintendo in Kooperation mit Mattel und MEGA Brands Inc. das Jubiläums-Pikachu vor. Diese Figur können große und kleine Bauherren zu Hause zusammenbauen und in verschiedene Positionen bewegen.

Im Jahre 1967 wurde das heutige Unternehmen MEGA Brands Inc. gegründet, das seit 2014 eine Tochter von Mattel ist. Seit seiner Gründung stellt MEGA Brands Inc. besondere Bauklötze her, mit denen Kinder und Erwachsene nach wie vor ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Dabei stechen besonders die verschiedenen Themenbereiche der Mega Construx hervor, in denen bereits verschiedene Marken wie Barbie, Halo oder sogar God of War ihren Einzug gefunden haben.

Jetzt stellt Nintendo auf der offiziellen Website zum 25. Jubiläum von Pokémon ein besonderes Produkt von Mega Construx vor: Den Jubiläums-Pikachu! Diese besondere Figur besteht aus 280 Bauteilen, sowie einem Partyhut und einem Geschenk. Das originalgetreue Jubiläums-Pikachu ist 10 cm hoch und kann dank seiner mobilen Gliedmaßen in verschiedene Positionen gebracht werden. So können gerade kleine Fans ihr Jubiläums-Pikachu in verschiedenen Szenen abbilden.

Wenn euch dieses knuffige Jubiläums-Pikachu auch so gut gefällt, könnt ihr es hier bestellen. Auf der offiziellen Website von Mega Construx findet ihr noch weitere Themengebiete, die ihr mit den Bausteinen nachbauen könnt. Achtet jedoch darauf, dass nicht jedes Produkt über die Website zu euch geliefert werden kann.