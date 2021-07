Gestern gaben Entwickler The Farm 51 und Publisher All in! Games bekannt, dass der Indie-Titel Chernobylite nun die Early Access-Phase verlässt. Damit ist der SciFi-Horror-Titel für einen Preis von knapp 30 Euro als vollwertiges Spiel für den PC erhältlich. Allerdings gibt es noch einen einwöchigen Rabatt von 10 %, sodass Chernobylite aktuell für knapp 27 käuflich erworben werden kann.

30 Jahre ist es her, dass Igors Verlobte bei dem GAU von Tschernobyl verschwunden ist. Der Physiker ist ehemaliger Mitarbeiter des Atomkraftwerks und kehr nun nach Prypjat zurück, um mehr über das merkwürdige Verschwinden herauszufinden.

In der fotorealistischen, menschenleeren Umgebung baut sich Igor sein Basislager auf, um von dort aus täglich auf neue Missionen zu starten. Dort kann er auch nötige Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Munition herstellen, um auf euren Erkundungstouren nicht völlig schutzlos zu sein. Dabei bemerkt Igor allerdings, dass er doch nicht so allein ist, wie er dachte. Neben feindseligen KGB-Beamten treiben auch übernatürliche Monster ihr Unwesen in der Region. Es liegt an Igor, ob Gegner durch Schleichattacken oder in einem Frontalkampf vernichtet werden.

Im Verlauf der non-linearen Handlung von Chernobylite können sich Verbündete Igor anschließen. Indem er ihnen Nahrung und eine Unterkunft stellt, beteiligen sie sich an den täglichen Missionen. Daher solltet ihr sorgsam eure Tage planen und mit euren Ressourcen sparsam umgehen.

Doch wo Menschen zusammen leben ist es nur eine Frage der Zeit, bis der erste Konflikt entsteht. Ob ihr ihn austragt oder meidet, liegt bei der non-linearen Erzählungsweise von Chernobylite bei euch. Entscheidet weise darüber wem Igor vertraut und zu welchem Zweck ihr eure Ressourcen nutzen wollt: Überleben oder Antworten finden?

Die Geschichte von Chernobylite erzählt von Liebe, Besessenheit, Verschwörung und einem unerbittlichen Überlebenskampf. Stellt ihn euch dieser Story ab sofort am PC via Steam, GOG und Epic Games Store.