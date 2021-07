Vor Kurzem stellten wir euch das Indie-Soulslike Eldest Souls vor. Ab heute ist das Action Adventure mit detailverliebter 16 Bit-Grafik für PC und Konsole erhältlich. Tretet in die uralte Zitadelle ein und stellt euch den rachsüchtigen alten Göttern in den Weg.

Vor langer Zeit sperrten die Menschen die Alten Götter in die riesige Zitadelle ein. Doch bevor sich die Götter ihrem Schicksal ergaben, verwandelten sie die Welt in ein Ödland: Flüsse trockneten aus und das einst fruchtbare Ackerland verwandelte sich in eine trostlose Wüste.

Jedoch erhebt sich aus dieser Trostlosigkeit ein mutiger Ritter, der bereit ist in die Zitadelle zu ziehen und die Götter für das Wohl der Welt zu richten. Indem er einen nach dem anderen vernichtet, kann er ihre gewaltigen Kräfte erlangen und so gestärkt gegen den nächsten in die Schlacht ziehen.

Als mutiger Ritter in Eldest Souls erkunden Spieler die detailverliebte 16 Bit-Welt der Zitadelle. Allzu viel Zeit zum Staunen wird es jedoch nicht geben. Denn die herausfordernden Bosskämpfe gegen die Götter erfordern all euer Können. Wer siegreich hervorgehen möchte, muss seine Fertigkeiten und Talente weise einsetzen. Wenn ein Gott besiegt ist, erhaltet ihr seine besonderen Kräfte, mit denen weitere einzigartige Fähigkeiten freischalten könnt. Diese besonderen Fertigkeiten könnt ihr miteinander kombinieren und sie so eurem individuellen Spielstil anpassen.

Während ihr die Zitadelle erkundet, trefft ihr auf eine Reihe interessanter NPCs und verschiedenster Quests. Außerdem legt ihr die im Dunklen liegenden Geheimnisse diesen mystischen Ortes frei und findet so allmählich heraus, warum die Götter vor vielen Jahren in dieses dunkle Verlies gesperrt worden sind.

Der anspruchsvolle Boss-Rush Eldest Souls ist ab heute für PS4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC für knapp 20 Euro erhältlich. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website.