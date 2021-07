Am 18. August 2020 erschien das herausfordernde RPG Mortal Shell für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Jetzt gibt das Entwicklungsteam von Cold Symmetry bekannt, dass genau ein Jahr später der DLC namens The Virtuous Cycle erscheinen soll. Die sie Roguelike-Erweiterung wird genauso unbarmherzig wie das Basisspiel sein, fügt aber gleichzeitig eine neue Waffe und eine Hülle hinzu. Außerdem erscheint Mortal Shell ab dem 18. August zum ersten Mal auf Steam und für Next-Gen-Konsolen.

Der Mortal Shell DLC The Virtuous Cycle erfindet mit seiner Roguelike-Mechanik das Gameplay um den Protagonisten Fallgrim neu. Denn nach jedem Tod wechseln die Gegner, sodass das ohnehin anspruchsvolle Spiel durch das Element der Überraschung noch eine größere Herausforderung bereit hält.

Doch zum Glück stellt euch Mortal Shell auch eine Reihe von Hilfen zur Hand. Zum Beispiel befindet sich auf der Karte verteilt Säulen, die neue Fähigkeiten für Fallgrim bereit halten. Spieler können mit den über 100 neuen Fertigkeiten experimentieren und sie nach Belieben kombinieren. Zu diesen Fähigkeiten gehören übrigens auch neue Waffenverbesserungen und Kampfmanövern, sodass Spieler einen neuen Kampfstil entwickeln können.

Außerdem kann Fallgrim nun über eine fünfte Hülle befehligen. Bei der handelt es sich um seinen alten Meister Hadern, der sowohl im DLC als auch in der Hauptkampagne von Mortal Shell spielbar sein wird. Der neue Fähigkeitenbaum von Hadern enthält eine Reihe neuer Talente wie Schadenabsorption und ein meisterhafter Umgang mit Dolchen.

Zu guter Letzt wird die Waffe Axatana eingeführt. Diese besondere Waffe kann sich je nach Gelegenheit in eine riesige Axt oder in ein blitzschnelles Doppel-Katana verwandeln. Beide Waffenformen besitzen jeweils ein besonderes Set an Movesets, die sich an dem Kampfstil der Waffen orientieren.

Ab dem 18. August können Interessierte in den Mortal Shell DLC The Virtuous Cycle für knapp 7 Euro eintauchen. Dann können auch Spieler mit einem Steam-Account sowohl Basisspiel als auch DLC käuflich erwerben.