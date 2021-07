Das schwedische Indie-Studio Neon Giant gibt heute mit Publisher Curve Digital bekannt, dass der Cyberpunk-Shooter The Ascent ab heute für PC und Xbox-Konsolen erhältlich ist. Stellt euch der dystopischen Zukunft und kämpft gegen eine drohende Anarchie an.

Nachdem wir euch vor Kurzem bereits von The Ascent erzählt haben, folgt nun nochmal eine kurze Zusammenfassung: Als kleiner Arbeitnehmer der Ascent Group gehört eure gesamte Existenz dem riesigen Konzern. Als jedoch der Betrieb eines Tages urplötzlich eingestellt wird, entsteht in der Arbeitermetropole ein gewaltiges Machtvakuum. Dieses will natürlich von der Konkurrenz und Verbrechersyndikaten gefüllt werden. Deshalb müsst ihr zu den Waffen greifen und das Schlimmste verhindern.

Gleichzeitig wollt ihr herausfinden, weshalb die Ascent Group einfach so ihren Betrieb eingestellt hat. Daher müsst ihr euch im Verlauf des Spiels immer bessere Ausrüstung zulegen und euch so allmählich in der Stadt nach oben kämpfen.

The Ascent lebt vor allem von den RPG-Mechaniken. Indem ihr eure Figur mit verschiedener Cyberware ausstattet, könnt ihr deren Werte verbessern. Außerdem gibt es eine Menger verschiedener Orte, die sich für die Suche nach Loot eignen. An diesen Stellen könnt ihr verbesserte Ausrüstungsgegenstände und Waffen finden, mit denen ihr euch weiter durch die untergehende Metropole schlagen könnt. Weiterhin zeichnet sich das Gameplay durch das Spiel mit verschiedenen Ebenen aus. Ihr könnt euch auf verschiedenen Plattformen und Ebnen aufhalten, wodurch Gameplay gleich abwechslungsreicher wirkt.

Ob allein oder mit bis zu drei weiteren Freunden (Online oder Couch-Coop): The Ascent bietet einen abwechslungsreichen Shooter, bei dem ihr in einer dystopischen Zukunft auf der Suche nach Antworten seid. Ab sofort ist The Ascent für PC, Xbox One und Xbox Series X|S für knapp 30 Euro erhältlich. Darüber hinaus ist der dystopische Cyberpunk-Shooter auch im Xbox Game Pass enthalten.