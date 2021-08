Nachdem die schweren Fälle von Sexismus und Diskriminierung bei Activision Blizzard zur Anklage gekommen sind, brennt die Luft in der Führungsetage. So kam es, dass am gestrigen Mittag Blizzards Präsident Allan J. Brack verkündete von seinem Amt zurückzutreten. Das neue Führungsduo steht bereits fest.

Der Gaming-Gigant Blizzard scheint ins Straucheln zu geraten. Nachdem eine zweijährige Untersuchung eine Reihe schwerwiegender Fälle von Sexismus und Diskriminierung ans Tageslicht befördert hatte, scheint es im Unternehmen heiß her zu gehen. Während CEO Bobby Kotick mit einem Brief an alle Mitarbeiter einen Dialog suchte, sorgte CCO Fran Townsend für weiteren Zündstoff.

Jetzt zieht Präsident Allan J. Brack die nötigen Konsequenzen und tritt von seinem Amt als Präsident zurück. In einem Pressestatement erklärt Blizzard, dass Jen Oneal und Mike Ybarra von nun an gemeinsam die Geschäfte des Gaming-Giganten leiten werden. Zusammen besitzen die beiden über 30 Jahre Erfahrung in der Gaming-Branche. Gleichzeitig sind beide erst seit Kurzem bei Blizzard tätig, sodass sie durchaus das Potenzial besitzen frischen Wind ins Unternehmen zu bringen. Allan J. Brack zeigt sich ebenfalls zuversichtlich mit seiner Nachfolge:

Ich bin zuversichtlich, dass Jen Oneal und Mike Ybarra die Führung übernehmen werden, die Blizzard benötigt, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, und dass sie das Tempo der Veränderungen beschleunigen werden. Ich gehe davon aus, dass sie dies mit Leidenschaft und Enthusiasmus tun werden und dass man sich darauf verlassen kann, dass sie mit einem Höchstmaß an Integrität und Engagement für die Komponenten unserer Kultur führen werden, die Blizzard so besonders machen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Änderung der Führungsriege wirklich die versprochene Veränderung mit sich bringt. Allein die Zukunft wird es uns zeigen können.