Mit dem neuen Cinematic Trailer enthüllt Treyarch erste Informationen zu der 5. Saison von COD Warzone und Black Ops Cold War. Ab dem 12. August wird diese im Rahmen eines Content Updates online gehen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Viel wird uns geboten in dem COD Warzone Season 5 Trailer. Am Berliner Teufelsberg befindet sich die Echelon NATO Listening Station, von der aus die neue Operatorin Kitsune (laut Reddit) einen Upload startet. Sie steht mit Stitch in Kontakt, der sich gerade noch in Verdansk aufhält.

Als Frank Woods mit seinem Team bei ihr ankommt, ist der Upload gerade abgeschlossen und alle mit Kopfhörern ausgestatteten Teammitglieder erhalten die Übertragung. Bei dieser handelt es sich offenbar um eine Art Hypnose, denn die Teammitglieder gehen sofort aufeinander los. Frank Woods kann gerade so mit einem weiteren Teammitglied entkommen. Doch leider gelingt auch Kitsune die Flucht und sie steigt in einen Hubschrauber.

Der Startschuss für die Season 5 von COD Warzone und Black Ops Cold War ist gefallen. Über weitere Informationen werden wir euch spätestens am 12. August berichten.