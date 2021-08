Bereits im letzten Monat konnten Interessierte sich einen neuen Trailer zu Lost Judgment ansehen. Jetzt gibt es neues Gameplay-Material, das in 17 Minuten ein breites Spektrum des Yakuza-Ablegers enthüllt. Der Privatdetektiv Takayuki Yagami setzt sowohl seine detektivischen als auch kämpferischen Fähigkeiten ein, um Verdächtigen auf die Schliche zu kommen. Außerdem sorgen Minispiele wie Boxen und Tanzen für Abwechslung und komische Sequenzen.

In etwas mehr als einem Monat erscheint der Thriller Lost Judgment für PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S. In diesem verfolgen wir wieder den ehemaligen Anwalt und jetzigen Privatdetektiv Takayuki Yagami bei einem neuen Fall, der verzwickter nicht sein könnte.

Die Story von Lost Judgment

Der Polizist Akihiro Ehara steht vor Gericht, weil er eine Frau im Zug sexuell belästigt haben soll. Videos von seiner Festnahme gingen wie ein Lauffeuer durch die Medien. Doch am Tage seiner Verhandlung berichtet der Angeklagte von einem Mord, bei dem er ebenfalls als Hauptverdächtiger gilt. Das Problem: Dieser Mord soll sich zum selben Zeitpunkt wie die Belästigung zugetragen haben. Bei dem Mordopfer handelt es sich um Hiro Mikoshiba. Dieser soll vor vier Jahren Eharas Sohn in den Selbstmord getrieben haben.

Was zunächst wie ein Racheakt aussieht, entpuppt sich schnell als dichtes Geflecht voller Verschwörungen. Privatdetektiv Yagami muss all sein Können aufbieten, um diese unmöglichen Verbrechen zu lösen.

In dem Gameplay-Video zu Lost Judgment sehen wir wie Takayuki Yagami seine detektivischen Fähigkeiten einsetzt. Spuren können gelesen und Personen können abgehört werden. Bei wilden Verfolgungsjagden muss Yagami seine Athletik unter Beweis stellen, damit Verdächtige nicht entkommen.

Natürlich gibt es auch einige Prügeleien, in denen Fans nicht nur den vertrauten Tiger- und Kranich-Stil wiedererkennen. Auch der neue Schlangen-Stil wird von Yagami eingesetzt, um seine Feinde in die Knie zu zwingen.

Um weitere, wichtige Informationen zu erhalten, schleust sich Yagami in eine Schule ein und gibt sich als externer Berater für die Schulclubs aus. Indem er an den Aktivitäten wie Tanzen oder Robotik teilnimmt, kann er zu den Schülern ein Vertrauensverhältnis aufbauen und ihnen so wichtige Informationen entlocken.

Auch außerschulische Aktivitäten wie Boxen sind hilfreich, um an weitere Informationen zu gelangen. Diese witzigen Minispiele sorgen für ein zusätzliche Abwechslung im Gameplay und scheinen damit die düstere Grundstimmung von Lost Judgment zu mildern.

Wenn ihr jetzt schon begeistert seid, könnt ihr Lost Judgment ab sofort auf der offiziellen Website vorbestellen. Dort erhaltet ihr ebenfalls weitere Informationen zum Setting und den verschiedenen Figuren.