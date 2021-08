Nachdem der erste Spotlight Trailer von Sonic Colours: Ultimate den Fokus auf die neuen Features des Spiels gelegt hatte, geht es nun um die Wisps und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Diese bunten Irrlichter können Sonic mit besonderen Eigenschaften ausstatten, die das Gameplay noch interessanter gestalten.

Der zweite Spotlight Trailer zu Sonic Colours: Ultimate stellt die farbenfrohen Wisps in den Vordergrund. Ihre besonderen Fähigkeiten geben die bunten Irrlichter an Sonic weiter, sodass dieser für kurze Zeit ungeahnte Kräfte entfesseln kann.

Wer bereits den originalen Titel auf der Wii oder dem Nintendo DS gespielt hat, dürfte mit den meisten Wisps bereits vertraut sein. Neu eingeführt wird mit Sonic Colours: Ultimate nun das Jade Wisp mit seiner besonderen Fähigkeit durch Wände zu fliegen.

Die besonderen Fertigkeiten der Wisps

Wenn der Trailer euch zu schnell war, könnt ihr euch in der folgenden Liste die einzelnen Fertigkeiten der Wisps nochmal durchlesen:

● Weißes Wisp – Füllt die Boost-Anzeige und beschleunigt auf Supergeschwindigkeit. Hindernisse und Gegner im Weg werden zerstört.

● Cyan Wisp – Verwandelt Sonic in einen mächtigen cyanfarbenen Laser, so dass er sich blitzschnell bewegt und durch die Gegner hindurch zappt.

● Jade Wisp – Verwandelt Sonic in einen Jade-Geist, der herumfliegen kann und feste Objekte durchdringt, um versteckte Bereiche zu finden.

● Rosa Wisp – Verwandelt Sonic in einen rosa Stachel, der Wände und Decken hochrollen und Feinde angreifen kann.

● Grünes Wisp – Verwandelt Sonic in eine grüne Schwebeform, um höher gelegene Bereiche zu erreichen, so dass er an tückischen Hindernissen vorbeischweben kann.

● Orange Wisp – Verwandelt Sonic in eine orangefarbene Rakete, die hoch in die Luft zischt und unvergleichliche Höhen erreicht.

● Blaues Wisp – Tausche blaue Ringe und blaue Blöcke, um neue Routen zu öffnen. Verwandelt Sonic in einen blauen Würfel, als der er Gegner niedertrampeln kann.

● Gelbes Wisp – Verwandelt Sonic in einen gelben Bohrer. Er kann sich somit in den Boden eingraben oder durch das Wasser schnellen.

● Lila Wisp – Versetzt Sonic in einen hungrigen lila Rausch und er verschlingt alles, auf was sich ihm in den Weg stellt.

Ab dem 7. September erscheint Sonic Colours: Ultiamte für Konsolen und PC (Epic Games Store). Interessierte können bereits auf der offiziellen Website Vorbestellungen abgeben.