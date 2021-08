Fans des klassischen Survival-Horrors a la Resident Evil und Silent Hill sollten jetzt aufpassen. Denn PQube, Dual Effect und Abstract Digital Works verkündet für das Horror-Game Tormented Souls einen Release-Termin. Ende diesen Monats erscheint der Schocker für PS5, Xbox Series X|S und PC. Demnächst sollen Veröffentlichungen auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch folgen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ab dem 27. August macht ihr ein zur Klinik umgebautes Herrenhaus unsicher… oder verunsichert dieser Ort nicht im Verlauf der Handlung viel eher euch? In Tormented Souls schlüpfen Spieler in die Rolle von Caroline Walker. Um das Verschwinden von jungen Zwillingsschwestern aufzudecken, reist sie nach Winterlake. Doch plötzlich wird Caroline niedergeschlagen und wacht nachts nackt in einer Badewanne auf, während sie an einer medizinischen Apparatur angeschlossen ist.



Das Gameplay

Eine packendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt, dem Caroline nur entkommen kann, wenn sie die Dinge in ihrer Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen kann. Aus verschiedenen Objekten kann sie Waffen bauen, die sie gegen die schrecklichen Kreaturen einsetzen muss, die in der Dunkelheit auf sie lauern.

Während sie das Anwesen erkundet, wird ihr Glaube an die Realität regelmäßig auf die Probe gestellt. Dies ist gerade dann der Fall, wenn sie in einen Spiegel blickt. Denn diese scheinen eine Art Portal in eine andere Dimension zu sein.

Inspiriert von den Horrorklassikern wie Resident Evil, Silent Hill und Alone in the Dark, verwendet Tormented Souls altbekannte Spielmechaniken wie eine feste Kamera und knallhartes Ressourcenmanagement. Denn Caroline kann nur dann überleben, wenn sie Umgebung genaustens studiert und alles mitnimmt, was sie gebrauchen kann. Weiterhin sorgen knifflige Rätsel dafür, dass nicht nur euer limbisches System, sondern auch eure restliche Hirnmasse gefordert wird.

Erkundet die Dunkelheit

Organisiert eure Ressourcen

Stellt euch den Spiegeln Quelle: Steam

Wer in diese Hommage an den klassischen Survival-Horror eintauchen möchte, kann Tormented Souls ab sofort seiner Steam Wunschliste hinzufügen. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website.