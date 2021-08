Das Puzzle-Action-Adventure Seed of Life ist ab heute für PC und Last-Gen-Konsole erhältlich. Rettet einen sterbenden Planeten, indem ihr seine Lebenskraft findet und so das Leben wieder möglich macht. Der Plattformer stammt von MadLight Studio und wird von Leonardo Interactive publiziert.

In Seed of Life schlüpfen mutige Entdecker in die Rolle von Cora. Sie ist die letzte Überlebende des sterbenden Planeten Lumia. Vor einiger Zeit sind Fremde im Planeten eingefallen und haben ihn seiner Lebensenergie beraubt. Jetzt muss Cora die außerirdische Gerätschaft finden, die sich „der Samen“ nennt. Dieser ist in der Lage die Essenz des Lebens zu erzeugen und so Lumia vor seinem sicheren Untergang zu bewahren.

Wie der Release-Trailer bereits zeigt, weiß sich Seed of Life mit einer beeindruckenden AAA-Grafik schön in Szene zu setzen. Hinzu kommt eine große, halboffene Welt, die viele Geheimnisse bereithält. Außerdem sorgen knifflige Rätsel für eine extra Portion Herausforderung. Indem ihr besondere Fertigkeiten erlernt, könnt ihr euch diesen Herausforderungen leichter stellen und so hoffentlich den Samen aktivitieren.

Wer in dieses besondere Abenteuer eintauchen möchte, kann Seed of Life ab sofort für knapp 23 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One käuflich erwerben. Zur Zeit gibt es außerdem einen Release-Discount von 20 %, der noch bis zum 18. August anhält.