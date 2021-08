Nachdem PanicBarn und No More Robots sich im ersten Teil mit dem Brexit befasst haben, stehen in Not Tonight 2 die Vereinigten Staaten im Focus. Verfolgt die Geschichte von drei Protagonisten, die ihren Freund vor der Abschiebung retten müssen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Not Tonight 2 geht es wieder hoch politisch zu. In den „alternativen“ Vereinigten Staaten von Amerika regieren Kapitalismus und Profitgier. Demokratie ist ein überholtes Konstrukt, das allmählich von der Bildfläche verschwindet. In dieser Welt spielt ihr Mari, Kevin und Malik, die sich auf eine langwierige Reise begeben, um ihren Freund zu retten. Eduardo Suarez wurde bei einer Protestaktion von den Behörden verhaftet und befindet sich nun im Gulag von Miami. Wenn seine Freunde ihm nicht rechtzeitig seine Ausweisdokumente bringen, droht ihm die Abschiebung (oder schlimmeres).

In der politisch geladenen, dunklen Komödie Not Tonight 2 müsst ihr unter Zeitdruck eine lange Reise absolvieren und wichtige Entscheidungen fällen. Damit sich Mari, Kevin und Malik die Weiterreise leisten können, müssen sie vor Clubs, Kirchen, Casinos und Rennstrecken sich als Türsteher etwas dazu verdienen. Währenddessen müsst ihr nicht nur Ausweise Kontrollieren, sondern euch auch verschiedenen Mini-Spielen stellen. Dazu gehören unter anderem Rhythmusspiele, das Servieren von Burgern und das Hüten von Hühnern. Natürlich werdet ihr auch einige Tage an der Texanischen Mauer verbringen dürfen.

Die Mauer von Texas

Mit Not Tonight 2 erlebt ihr ein „alternatives“, kaputtes Amerika. Werdet ihr euch der Herausforderung stellen und Eduardo seine Papiere rechtzeitig überreichen können? Oder endet der Amerikanische Traum für ihn, bevor er richtig begonnen hat? Das RPG mit einer Menge düsterem Humor wird zu einem noch nicht veröffentlichtem Datum auf Steam erhältlich sein. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf dessen offizieller Website.