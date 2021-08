Willkommen in der fantastischen Welt von Silverhurst! Vor Kurzem hat sich ein Mordfall ereignet und es liegt an euch den Mörder zu finden! Setzt die richtigen Karten ein und löst gemeinsam mit eurem Magister den zufällig generierten Fall. The Magister erscheint im September für PC, Xbox und Nintendo Switch.

The Magister bietet euch ein Detektiv-RPG, in dem ihr euer Kartendeck clever einsetzen müsst, um in der Handlung voran zu schreiten. Eure Protagonisten sind die sogenannten Magister. Diese besonderen Agenten sorgen in Silverhurst für Recht und Ordnung, doch haben auch ihre eigenen Probleme. Zu Beginn müsst ihr euch für einen entscheiden, mit dem ihr gemeinsam den kommenden Mordfall lösen möchtet. Gewiefte Alkoholiker oder intelligente Schlaflose gehen unterschiedlich an ihre Fälle ran und sorgen so für besondere Abwechslung.

In den zufällig generierten Mordfällen müsst ihr verschiedene Hinweise sammeln, Motive entdecken und so den Schuldigen finden. Eure gespielten Karten entscheiden dabei über den weiteren Verlauf des Spiels. Zum Beispiel könnt ihr entscheiden, wie ihr mit Zeugen verfahren möchtet. Ihr könnt sie entweder in ein langes Gespräch verwickeln oder sie in einem Kampf stellen. Dabei können euch entweder menschliche oder tierische Begleiter zur Seite stehen, die ihr im Verlauf des Spiels rekrutieren könnt.

Ab dem 2. September ist The Magister für PC und Nintendo Switch erhältlich. Einen Tag später erscheint das Detective-Game für die Xbox One.