Kurz vor dem Wochenende gaben Super Giant Games und Private Division bekannt, dass der Dungeon Crawler Hades ab sofort für PlayStation und Xbox erhältlich ist. In diesem Rogue-like wandeln Spielerinnen und Spieler auf den düsteren Seiten der griechischen Mythologie und versuchen sich aus der Unterwelt zu befreien.

Seit bereits einem Jahr ist Hades für den PC und die Nintendo Switch erhältlich. Jetzt ziehen Xbox und PlayStation nach. In dem Dungeon Crawler mit Rogue-like Elementen spielt schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle des Zagreus, dem Sohn des Hades. Als unsterblicher Prinz der Unterwelt wollt ihr aus dem Reich eures Vaters ausbrechen. Dabei stehen euch eure anderen Verwandten (die Götter des Olymp) zur Seite und statten euch mit unglaublichen Fähigkeiten aus. Tausende an Individualisierungsmöglichkeiten erlauben euch dabei das beste aus eurem Kampfstil herauszuholen.

Während eurer zahlreichen Fluchtversuche werdet ihr mehr, als nur die offensichtlichen Leichen im Keller eurer Familie entdecken. Mit jeder neuen Flucht legt ihr dabei neue Geheimnisse frei und erfahrt mehr über eure Familiengeschichte.

Gleichzeitig knüpft ihr im Verlauf des Spiels verschiedene Beziehungsbande. So löst jede Begegnung unterschiedlichste Kettenreaktionen aus, die jedes Spiel einzigartig gestalten.

Hades ist ab sofort für PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S für knapp 25 Euro erhältlich. Dabei sorgen die Next-Gen-Features für eine gestochen scharfe Aufnahmen in 4K und 60 FPS. Aber auch Spieler an den Last-Gen-Konsolen erleben 60 FPS bei 1080p. Neben der digitalen wird auch eine physische Boxversion für knapp 30 Euro erhältlich sein.