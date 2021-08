Nachdem Oddworld: Soulstorm bereits auf der PlayStation für Begeisterung gesorgt hatte, steht nun die Eroberung der Xbox an. Microids und Oddworld Inhabitants gaben gestern bekannt, dass der RPG-Plattformer für die Xbox One-Konsolen und Xbox Series X|S erscheinen wird. Ein Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber immerhin veranschaulicht ein Teaser Trailer die große Neuigkeit.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Revolution in Oddworld: Soulstorm kommt erst richtig in Fahrt! Begleitet Abe wie er über 1000 Mudokons in die Freiheit führt und mit ihnen gemeinsam die verschiedenen Plattformen erklimmt. In jeder Area gibt es eine Menge Spinde zum Leerräumen und geheime Ecken zu entdecken. Dank der Herstellungsrezepte können die Mudokons auch eigene Waffen craften und so ihren Weg freikämpfen.



In insgesamt 15 Leveln liegt es an Abe in Oddworld: Soulstorm so viele Mudokons wie möglich zu retten. Denn je mehr er rettet, desto größer steigt sein Quarma (ähnlich wie Karma). Je nach Höhe des Quarmas können Spieler eines von vier alternativen Enden erleben.

In dem cineastischen Abenteuer mit 2,9D-Grafik gibt es eine Menge über den Sinn des Lebens und den Zusammenhalt der Gruppe zu lernen. Wir werden euch zu einem Release-Datum von Oddworld: Soulstorm für die Xbox auf dem Laufenden halten. Auf der offiziellen Website des Spiels könnt ihr euch auch stetig weiter informieren.