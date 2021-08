Ende Juli haben wir euch zum Welttag des Umweltschutzes AWAY: The Survival Series vorgestellt. Nun bestätigt das Entwicklerstudio Breaking Walls ein Release-Datum. Das storybasierte Survival Adventure soll Ende September für PC und PlayStation 4|5 erscheinen.

Am 28. September erscheint AWAY: The Survival Series in digitaler Form für die oben genannten Plattformen. In dieser bildgewaltigen, interaktiven Naturdokumentation tauchen Spieler in die Rolle eines Kurzkopfgleitbeutlers ein, der für eine Familie ein neues Zuhause finden muss. Doch der Urwald beherbergt nicht nur eine Menge Möglichkeiten sondern auch Gefahren. Während Beute leicht besiegt werden kann, muss sich der Kurzkopfgleitbeutler gegen andere Feinde im Kampf behaupten. Doch sehr große Feinde kann unser Beuteltier nicht im Kampf besiegen. An ihnen muss er vorsichtig vorbeischleichen. Egal wozu ihr euch in Welt entscheidet, jeder eurer Schritte wird von einem Erzähler genaustens kommentiert.

Allerdings gibt es in AWAY: The Survival Series auch gefahren, denen man nicht so leicht entrinnen kann. Denn gewaltige Naturkatastrophen suchen den Planeten heim. Gefährliche Kräfte gestalten die Reise des Kurzkopfgleitbeutlers zu einem halsbrecherischen Abenteuer und vermitteln den Spielern die wichtige Nachricht, dass nicht nur wir vom Klimawandel betroffen sind.

AWAY: The Survival Series bietet ein ca. 10 Stunden langes Naturspektakel, in dem in das Leben eines Kurzkopfgleitbeutlers schlüpft. Während ihr nach einem neuem Zuhause für eure Familie suchen könnt, warten außerdem spannende Nebenmissionen auf euch. Hinzu kommt, dass ihr nicht nur Kontrolle über euer Beuteltier übernehmt. Im weiteren Spielverlauf werdet ihr auch andere Tiere wie Echsen, Krabben und Käfer steuern können. Lautmalerisch wird euer ganzes Handeln von dem orchestralen Soundtrack des Komponisten Mike Raznick unterstützt. Der preisgekrönte Musiker hat bereits an Projekten wie BBCs Life and Planet Earth II mitgewirkt, sodass einer wahrhaften Naturerfahrung nichts mehr im Wege steht.

AWAY: The Survival Series – Physische, gute Taten

Nach der digitalen Veröffentlichung am 28. September wird am 1. Oktober eine physische Version von AWAY: The Survival Series erhältlich sein. Diese enthält neben dem Spiel einen digitalen Soundtrack sowie ein Digitales Artbook. Außerdem enthalten ist eine Postkarte. Außerdem werden für jede zum Vollpreis verkaufte Kopie zwei Bäume gepflanzt. Diese Initiative geht aus der Partnerschaft zwischen Publisher Perp Games und dem Eden Reforestation Project hervor.