Sprecht Freund und tretet ein! Wie NetEase Games und Warner Bros. Interactive Entertainment bekannt geben, erscheint Der Herr der Ringe: Rise to War am 23. September für Apple und Android Smartphones. In diesem Strategiespiel sollen begeisterte Fans den Ringkrieg neu erleben und feste Bündnisse schmieden, um den Feind zu besiegen.

Fans des Tolkien-Universums sollten zum Smartphone greifen. Denn ab sofort startet die Voranmeldung zu Der Herr der Ringe: Rise to War. Dieser strategische Multiplayer lebt von seinen saisonalen Events, in denen sich Spieler gemeinsam mit ihren Verbündeten ihren Feinden in den Weg stellen. Indem die Allianzen Eroberungsarmeen aufstellen, können sie Festungen ihrer Gegner einnehmen und die Suche nach dem einen Ring strategisch ausdehnen.

Zu Beginn können die Spieler sich für eine Seite entscheiden. Wenn sie für das Gute in Mittelerde kämpfen möchten, können sie sich verschiedenen Gemeinschaften anschließen. Wer für das Böse kämpft, rottet sich zu Kriegsbanden zusammen. Auch wenn beide Seiten unterschiedliche Ambitionen hegen, werden sie alle auf altbekannte Figuren des Tolkien-Universums treffen.

Das Spielprinzip von Der Herr der Ringe: Rise to War gestaltet sich in Form einer kachelförmigen Karte. Wenn Schlachten gewonnen werden, gewinnt der Spieler an Kacheln. Wird er jedoch besiegt, verliert der Spieler allerdings seine Felder. Wer am Ende mit seiner Allianz den Sieg einfährt, kann sich des größten Schatzes von Mittelerde sicher sein: Den einen Ring.

Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren möchtet oder euch vorab registrieren möchtet, könnt ihr die offizielle Website besuchen. Auch im App Store und Google Play Store könnt ihr euch ab sofort anmelden. Auch über den Galaxy Store ist eine Anmeldung möglich.