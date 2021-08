Fantasy-Fans können sich schon bald mit Drachen in die Lüfte erheben! Denn Playwing Bordeaux gab am gestrigen Abend endlich einen Release-Terim für Century: Age of Ashes bekannt. Außerdem wurde ein neuer Game-Modus vorgestellt.

In dem Free to Play-Titel Century: Age of Ashes schwingt ihr euch mit einem Drachen in die Höhe in nehmt an spannenden Kämpfen in der Luft teil. Entscheidet euch für unterschiedliche Klassen, zähmt eure Drachen und legt euren Gegnern das Handwerk. Nachdem die Entwickler das Feedback der zweiten Closed Beta ausgewertet haben, gibt es nun von einigen Updates zu berichten.

Beginnen wir mit dem offiziellen Release-Datum. Century: Age of Ashes erscheint am 18. November 2021 kostenlos auf Steam. Etwas später sollen auch Versionen für den Microsoft Store und Epic Games Store erhältlich sein.

Neben den bereits bekannten Spielmodi Gates of Fire und Carnage soll es einen weiteren Modus geben. Doch was genau Spoils of War ausmacht, verkünden die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Gates of Fire treffen zwei Teams in einem Capture the Flag-Spiel aufeinander. Im Gegensatz dazu liefern sich Spieler in 6v6-Deathmatches gefährliche Kämpfe in einer Arena. Zu guter Letzt haben die Entwickler die Wünsche der Spieler berücksichtigt und ein Drachenbaby hinzugefügt.

Wer Playwing Bordeaux bei der Entwicklung unterstützen möchte, kann ab sofort bis zum 18. November den Founder’s Pack vorbestellen. Dabei können Interessierte zwischen drei Versionen wählen: Wyvern Pack (19,99 Euro) , Leviathan Pack (39,99 Euro) und Behemoth Pack (59,99 Euro). Diese Pack enthalten exklusive Dracheneier, Drachen-Skins, Gegenstände wie Helme, Waffen und Schilde sowie Ingame-Währung. Weitere Informationen können Interessierte auf der Steam-Seite oder der offiziellen Website finden.