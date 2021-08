Am gestrigen Abend begann offiziell die gamescom mit der Opening Night Live. Gaming-Fans auf der ganzen Welt konnten über verschiedene Streaming-Plattformen dem Event beiwohnen und erste Einblicke in eine Menge Weltpremieren erhalten. Im folgenden Beitrag gehen wir auf einige Highlights ein wie Sifu, Horzion: Forbidden West, Vampire: The Masquarade – Blood Hunt, Halo Infinite und Marvel’s Midnight Suns. Außerdem gibt’s erstes Gameplay-Material zum Death Stranding Director’s Cut, Call of Duty: Vanguard und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. Wenn ihr euch die Opening Night Live in voller Gänze ansehen möchtet, könnt ihr das hier tun.

Beginnen wir mit dem Meister des Kong-Fu. In einem neuen Gameplay-Trailer zu Sifu gibt Entwickler Slopclap bekannt, dass der Martial Arts Brawler am 22. Februar 2022 erscheinen wird.

Offizielle Verschiebung von Horizon: Forbidden West

Nachdem die Gerüchteküche schon eine Ewigkeit gebrodelt hatte, gab auch Guerilla während der Opening Night Live endlich eine offizielle Bestätigung. Horizon: Forbidden West wird in diesem Jahr nicht mehr erscheinen. Stattdessen startet der Release am 18. 02. 2022. Grund dafür sind die Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie.

Vampire: The Masquarade – Blood Hunt: Early Access

Auch das Battleroyale Vampire: The Masquarade – Blood Hunt zeigte gestern einen neuen Trailer. Damit einhergehend verkündete Developer Sharkmob AB, dass am 7. September der Steam Early Access startet. Interessierte können sich auf der offiziellen Website anmelden.

Neues zu Halo Infinite

Auch zu Halo Infinite gab es einige Neuigkeiten. So konnten Fans über den Story-Trailer mehr zur Handlung des Free to Play-Titels herausfinden. Sowohl die Kampagne als auch der Multiplayer-Modus werden am 8. Dezember diesen Jahres veröffentlicht. Außerdem wird es zum 20. Jubiläum von Halo eine limitierte Xbox im Stil der Reihe geben.

Marvel’s Midnight Suns

Mystisch und düster kündigte sich ein neues Marvel-Spiel an. 2K und Firaxis zeigten in einem bildgewaltigen Trailer einige bekannte Marvel-Helden, die gegen eine düstere Macht kämpfen. Das RPG wird für PlayStation 4|5 Xbox One, Series X|S und den PC im März 2022 erscheinen.