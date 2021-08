Am gestrigen Abend fand im Rahmen der gamescom eine neue Ausgabe der Future Games Show statt. Durch den Abend führten die beiden Synchronsprecher Maggie Robertson aka Lady Dimitrescu und Aaron Laplante aka The Duke. Neuigkeiten zu bereits bekannten und brandneuen Spielen wurden während dieses Events enthüllt. So konnte man auch ein neues Gameplay-Video zu Life is Strange: True Colors bewundern.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In dem neuen Gameplay-Material zu Life is Strange: True Colors sehen wir die Protagonistin mit der Blumenhändlerin Eleanor Lethe interagieren. Wie sich herausstellt, ist dieser Nachname mehr als passend, denn der Lethe ist in der griechischen Mythologie einer er Flüsse der Unterwelt. Genauer gesagt galt er als Fluss des Vergessens. Warum das so gut passt? Eleanor scheint sich im Anfangsstadium der Demenz zu befinden und hat davor sehr große Angst. Sie fürchtet, dass ihre Nichte Riley nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte und dass man ihr den Laden wegnimmt, wenn es jemand herausfindet. Doch wie kann unsere Protagonistin Alex mit ihren außergewöhnlichen empathischen Fähigkeiten helfen?

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Doch die Future Games Show hatte durchaus mehr zu bieten als den neusten Teil der Life is Strange-Reihe. Schaut also heute öfter rein und erfahrt mehr zu verschiedenen Game-Neuigkeiten. Wenn ihr euch den gesamten Livestream ansehen möchtet, könnt ihr das hier tun.