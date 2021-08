Seit einigen Monaten ist um den Free to Play-Titel Splitgate ein regelrechter Hype entbrannt. Fans nehmen freiwillig lange Wartezeiten in Kauf, um sich in den SciFi-Shooter mit Portalmechanik zu stürzen. Während der Opening Night Live der diesjährigen gamescom verkündete das Entwicklerstudio 1047 Games, dass die Splitgate Season 0 ab sofort online ist. Damit einhergehend gab es einige Bugfixes, die den Fans einen noch größeren Spielspaß bereiten.

Der SciFi-Shooter Splitgate ist in den letzten Monaten zu einem regelrechten Phänomen herangewachsen. Blitzschnelle Matches, verschiedene Maps und Waffen sowie das Einsetzen von Portal-Guns sorgen für ein besonderes Gameplay-Vergnügen, das tausende Spieler in den Bann geschlagen hat. Seit Mittwoch, dem 25. August ist die Splitgate Season 0 offiziell online, was natürlich mit einigen Updates einher geht. Damit scheint der Shooter nun seine Beta-Phase hinter sich gelassen zu haben und sich nun als vollwertiges Spiel zu präsentieren.

Splitgate Season 0: Die Patchnotes

Mit dem Release der Splitgate Season 0 gehen natürlich auch einige Bugfixes und Updates einher. Eine volle Liste der Patchnotes könnt ihr euch hier ansehen. Wir listen euch nun ein paar Highlights dieser Neuerungen auf:

Karman Station: Die neuste Map ist eigentlich eine Verschönerung der Prä-Beta Map Outpost.



Season 0 Battle Pass: Den Battle Pass-Besitzern stehen exklusiv 100 Level von brandneuen Items zur Verfügung. Dies beinhaltet neue Rüstungen, neue Waffenskins, neue Name Tags, Banner und eine neue Portal Skin. Außerdem sind für die Battle Pass-Besitzer alle Season Challenges freigeschaltet.



Contamination: Neuer, asymmetrischer Modus für zwei Teams. Ein Team spielt die Kontaminierten und ist hauptsächlich mit Schlägern ausgestattet. Das andere Team spielt die Menschen und besitzt Shotguns. Wenn ein menschliches Team-Mitglied stirbt, spawnt es als Kontaminierter wieder. Die Runde gilt als beendet, wenn alle Spieler kontaminiert sind oder die Zeit abgelaufen ist.



Die Karman Station Quelle: Splitgate Blog

Splitgate ist für PC (Steam), PlayStation und Xbox kostenlos erhältlich. Wir wünschen euch mit der Season 0 viel Spaß!