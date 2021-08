GoldKnights und Prime Matter enthüllten während der gamescom einen neuen Trailer zu dem Action-RPG The Last Oricru. Dieses Indie-Game mit SciFi- und Mittelalter-Elementen soll im nächsten Jahr digital für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein.

In The Last Oricru schlüpfen Spieler in die Rolle eines Bruchpiloten, der sich auf dem Planeten Wardenia wiederfindet. Doch Wardenia bietet keinesfalls eine lebensfreundliche Umgebung.

Ein schwerer Bürgerkrieg tobt zwischen den Rassen dieser Welt und sorgt für komplexes Geflecht aus Beziehungen. Ihr könnt selbst entscheiden, wen ihr als Freund oder Feind betrachtet. Doch solltet ihr eure Entscheidungen mit Bedacht treffen. Denn die reaktionäre Storyline bringt euch ganz nach euren Entscheidungen zu unterschiedlichen Enden. Wer also das Ringen um die Vorherschafft gewinnt und ob es auf dem Planeten jemals zu frieden kommt, hängt ganz allein von euch ab.

Weiterhin bietet The Last Oricru ein Hop-in/Hop-out Koop-System. So können sich Freunde entspannt verbünden und gemeinsam ihre Feine in die Flucht schlagen. Wer mit einem Koop-Partner spielt, kann außerdem eine weitere integrale Ebene des Spiels freischalten und so spezielle Kettenreaktionen in Gang setzen. Damit erwarten dynamische Duos neue Wege und Rätsel sowie spezielle Boss-Fallen, die allein nicht freigeschaltet werden können.

Ein genaues Release-Datum gibt es für The Last Oricru nicht. Wir werden euch aber über weitere Updates auf dem Laufenden halten. 😉