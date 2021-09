Huiuiui, unsere News zum BER Bausimulator schlägt ja ein wie eine Bombe! Wir sind begeistert von eurem großen Interesse und wollen mit einem besonderen Geschenk „Danke“ sagen. Wir verlosen bis Sonntagnacht 5 Steamkeys zum BER Bausimulator in unserer Community!

Nehmt die Verantwortung selbst in die Hand und werdet zum Bauherrn über Deutschlands berühmteste Baustelle! Um euch den Start in den verrückten Simulator zu erleichtern, verlosen wir unter euch 5 Steamkeys zum BER Bausimulator!

Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt? Tragt euch einfach in die folgende Maske ein, dann wandert euer Name schon in unseren Lostopf. Am Montag lassen wir euch per Mail wissen, ob ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört.

Wir drücken euch allen die Daumen!