Heute hat Crytek angekündigt, dass am 15. Oktober diesen Jahres die Crysis Remastered Trilogy für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Darüber hinaus werden Crysis 2 und Crysis 3 auch separat erhältlich sein. Nur Gamer an der Nintendo Switch werden sich noch gedulden müssen bis sie in die Welt dieser Kult-Trilogie eintauchen können.

Es wird Zeit den SciFi-Shooter Crysis in neuem Glanz zu erleben! Mitte Oktober erscheint die Crysis Remastered Trilogy und bringt euch damit an die vorderste Front des dramatischen Kampfes um unseren Planeten! Die Trilogie ist speziell an die Leistungen der Next-Gen-Konsolen angepasst worden und ist deshalb mit Leistungen von 1080p- und 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS spielbar.

Neben der deutlich besseren Performance sorgen auch bessere Lichteffekte sowie grafisch aufbereitete Charaktere, Waffen und Umgebungen für ein besonderes Spielerlebnis. Damit wird die Crysis Remastered Trilogy sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans zu einer besonderen Anschaffung. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website.