Packt eure Freunde ein und macht euch bereit für eine neue Herausforderung bei Hood: Outlaws & Legends! Ab sofort ist die Season 1 Samhain online. Damit einhergehend gibt es einige Updates wie eine neue Spielfigur, neuer Content und Bugfixes.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer die Season 1 namens Samheim von Hood: Outlaws & Legends ausprobieren möchte, kann sich auf eine Menge neue Features freuen. Allen voran ist die neue Supportfigur Eidaa, die mit magischen Kräften und Schwertern ihrer Gruppe zur Hilfe kommt. Zum einen besitzt sie verschiedene Tränke, um sich selbst und Verbündete zu heilen. Zum anderen besitzt sie Teerbomben, um Gegner zu schaden und zu verlangsamen. Weiterhin kann sie einen magischen Schild beschwören, der feindliche Projektile abwehrt. Lest mehr hier zu ihr.

Doch auch im Gameplay hat sich einiges getan. Denn in Season 1 führt ein neues Windensystem ein, sodass der der finale Kampf nun auf Punkten basiert. Die beiden Teams müssen nun eine bestimmte Anzahl an Kerben erledigen, um das Spiel zu gewinnen. So ist es zum Beispiel von Vorteil möglichst früh kleinere Ziele abzuarbeiten wie die Truhe zu platzieren und den Sheriff zu bestehlen. Dieses neue System belohnt vor allem diejenigen, die in der Endphase des Heists vorsichtig und heimlich vorgehen können.

In Hood: Outlaws & Legends gibt es außerdem einen neuen Koop-Modus namens Classic Heist, der mit drei neuen Maps an den Start geht. Jetzt gibt es eine Festung in den schneebedeckten Bergen, an der hügeligen Küste und im sumpfigen Marschland.

Zu guter Letzt gibt es für die Season 1 auch den ersten Battlepass. Beim Kauf dieses Passes schaltet ihr besondere Outfits, Waffenskins und Banenr frei, um auch in Sachen Stilsicherheit das Schlachtfeld zu dominieren.

Hood: Outlaws & Legends ist für PC, Xbox One, PlayStation 4|5 und Xbox Series X|S erhältlich. Wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Season!