Falls ihr euch noch zum Wochenende etwas Gutes tun wollt, dann schaut doch mal bei Saturn rein. Im Rahmen des Saturn Super Sale gibt eine große Auswahl an reduzierten Angeboten, darunter auch The Last of Us Part II. Schaut doch mal rein.

The Last of Us Part II erschien im letzten Jahr exklusiv für die PlayStation 4 und erzählt die Geschichte von Ellie weiter. Während einige Fans diesen Nachfolger stark kritisierten, feierten andere den Titel für sein gekonntes Storytelling. Wir vermeiden an dieser Stelle sämtliche Spoiler, diskutieren aber gern über unsere Social Media-Kanäle mit euch darüber. 😉

Wer also The Last of Us Part II noch nicht ausprobiert hat und noch mehr Tragik in die Post-Apokalypse bringen möchte, sollte beim Saturn Super Sale vorbei schauen. Denn bis zum 15. September könnt ihr den Titel für nur knapp 20 Euro käuflich erwerben.